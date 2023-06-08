Российские блогеры ужаснулись состоянием дорог в Ростовской области

Posted Сегодня, 19:12
Published Сегодня, 19:12
Modified Сегодня, 19:12
Updated Сегодня, 19:12
Видео ее поездки просмотрели более 1,5 миллиона человек, и пользователи начали делиться своими наблюдениями о состоянии дорог. «Блокнот Ростова " опубликовал жалобы ростовчан, которые касались не только дорог в селах, но и в самой донской столице. Жители жаловались на огромные ямы с лужами, которые затрудняют передвижение и не дают нормально добраться домой. Они также отметили, что ответы городских властей сводятся к отпискам, а заявления о выделении средств на ремонт дорог оказываются пустыми обещаниями, пишет rostovgazeta.ru.
Проблема плохого состояния дорог в Ростовской области неоднократно поднималась в региональных и федеральных СМИ. Даже президент сказал об этом, когда проезжал через регион, но ситуация остается прежней. Более того, деятельность министерства транспорта Ростовской области регулярно попадает в сводки УФАС. Недавно арбитражный суд подтвердил законность решения УФАС, обвиняющего ведомство в содействии картельному сговору.
Отмечается, что региональный минтранс укрупнял закупки на содержание автомобильных дорог, чтобы обеспечить победу определенных участников — ГУП РО «РостовАвтоДор» и ООО «Тацинское ДСУ». Примечательно, что с 2012 по 2020 год действующий министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев занимал на первом предприятии разные руководящие должности.
На фоне таких событий донские депутаты отчитались, что последние пять лет охарактеризовались масштабной реализацией инфраструктурных проектов, которые выводят регион на качественно иной уровень жизни, и прежде всего это касается дорожной сферы.
По их словам, уже построен южный подъезд, скоро завершится строительство моста через Сухосоленовскую балку в Волгодонске, а в ближайшие дни будет открыт грандиозный дорожный проект, который разгрузит Ростов-на-Дону, — новый обход Аксая по трассе М-4 «Дон».