Российские блогеры ужаснулись состоянием дорог в Ростовской области

Видео ее поездки просмотрели более 1,5 миллиона человек, и пользователи начали делиться своими наблюдениями о состоянии дорог. «Блокнот Ростова " опубликовал жалобы ростовчан, которые касались не только дорог в селах, но и в самой донской столице. Жители жаловались на огромные ямы с лужами, которые затрудняют передвижение и не дают нормально добраться домой. Они также отметили, что ответы городских властей сводятся к отпискам, а заявления о выделении средств на ремонт дорог оказываются пустыми обещаниями, пишет rostovgazeta.ru.