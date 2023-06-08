Российские железные дороги доставили 144,9 млн тонн грузов в морские порты

Положительную динамику продемонстрировали перевозки зерна (рост в 2,5 раза, до 5,7 млн тонн), химикатов и соды (рост в 1,4 раза, до 1 млн тонн), удобрений (рост на 8,5%, до 9,1 млн тонн), угля (рост на 6,8%, до 79,1 млн тонн) и нефтяных грузов (рост на 0,1%, до 31,9 млн тонн).