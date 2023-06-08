Сбербанк презентовал на выставке проекты в медицине, образовании и других отраслях

Проект «Школа 21» был запущен в помощь россиянам старше 18 лет, которые стремятся получить перспективную профессию в сфере IT. После успешного прохождения отборочных этапов кандидаты могут отправиться на учебу в кампусы школы в Москве, Казани, Новосибирске, Сургуте. Здесь учатся 4100 будущих специалистов. При этом 1800 россиян после завершения обучения смогли устроиться на стажировку или полноценную работу в крупные российские IT-организации и стартапы.