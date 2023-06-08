Сбербанк презентовал на выставке проекты в медицине, образовании и других отраслях

Posted Сегодня, 17:16
Published Сегодня, 17:16
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Updated Сегодня, 17:16
Как сообщает lenta.ru, презентацией руководил глава Сбера Герман Греф. Участниками мероприятия также стали глава кабинета министров России Михаил Мишустин и главы правительств Содружества Независимых Государств.
В число представленных инициатив вошел умный помощник врача «ТОП-3». Эта разработка предлагает три варианта диагноза после изучения симптомов пациента. Система уже запущена во всех московских взрослых поликлиниках. За все время с помощью такого функционала врачи смогли поставить более 10 миллионов предварительных диагнозов, при этом благодаря умному помощнику объективность постановки диагноза увеличилась на 7,4%.
Во время пандемии для выявления коронавирусной инфекции в более чем 30 субъектах РФ успешно использовали алгоритм «КТ легких». Теперь же его возможности помогают определять другие патологии, включая и онкозаболевания.
Проект «Школа 21» был запущен в помощь россиянам старше 18 лет, которые стремятся получить перспективную профессию в сфере IT. После успешного прохождения отборочных этапов кандидаты могут отправиться на учебу в кампусы школы в Москве, Казани, Новосибирске, Сургуте. Здесь учатся 4100 будущих специалистов. При этом 1800 россиян после завершения обучения смогли устроиться на стажировку или полноценную работу в крупные российские IT-организации и стартапы.
Герман Греф в рамках своей презентации раскрыл и достижения Сбербанка в направлении искусственного интеллекта (ИИ). По его словам, нейросеть Сбера GigaChat способна отвечать на вопросы пользователей, вести диалог, писать программный код, генерировать контент под заданное описание.
А нейросеть Kandinsky 2.1 может в течение нескольких секунд с нуля создать картинку по определенному описанию. Модель обрабатывает запросы на 101 языке, формируя картинки в нескольких стилях. Нейросеть во всем мире сейчас является главным быстрорастущим сервисом на основе искусственного интеллекта.