tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:16

Published Сегодня, 17:16

Modified Сегодня, 17:16

Updated Сегодня, 17:16

Изображение материала

Сбербанк презентовал на выставке проекты в медицине, образовании и других отраслях

8 июня 2023, 17:16
Фото: Сбер
Выставка «Евразия — наш дом», организованная на фоне председательства РФ в органах Евразийского экономического союза, проходила с 7 по 9 июня в сочинском парке науки и искусства «Сириус». На ней Сбербанк презентовал новые проекты в сферах медицины, образования и других отраслях экономики.

Как сообщает lenta.ru, презентацией руководил глава Сбера Герман Греф. Участниками мероприятия также стали глава кабинета министров России Михаил Мишустин и главы правительств Содружества Независимых Государств.

В число представленных инициатив вошел умный помощник врача «ТОП-3». Эта разработка предлагает три варианта диагноза после изучения симптомов пациента. Система уже запущена во всех московских взрослых поликлиниках. За все время с помощью такого функционала врачи смогли поставить более 10 миллионов предварительных диагнозов, при этом благодаря умному помощнику объективность постановки диагноза увеличилась на 7,4%.

Во время пандемии для выявления коронавирусной инфекции в более чем 30 субъектах РФ успешно использовали алгоритм «КТ легких». Теперь же его возможности помогают определять другие патологии, включая и онкозаболевания.

Проект «Школа 21» был запущен в помощь россиянам старше 18 лет, которые стремятся получить перспективную профессию в сфере IT. После успешного прохождения отборочных этапов кандидаты могут отправиться на учебу в кампусы школы в Москве, Казани, Новосибирске, Сургуте. Здесь учатся 4100 будущих специалистов. При этом 1800 россиян после завершения обучения смогли устроиться на стажировку или полноценную работу в крупные российские IT-организации и стартапы.

Герман Греф в рамках своей презентации раскрыл и достижения Сбербанка в направлении искусственного интеллекта (ИИ). По его словам, нейросеть Сбера GigaChat способна отвечать на вопросы пользователей, вести диалог, писать программный код, генерировать контент под заданное описание.

А нейросеть Kandinsky 2.1 может в течение нескольких секунд с нуля создать картинку по определенному описанию. Модель обрабатывает запросы на 101 языке, формируя картинки в нескольких стилях. Нейросеть во всем мире сейчас является главным быстрорастущим сервисом на основе искусственного интеллекта.

Подпишитесь
Зона комфорта: детская поликлиника на ГГМ открылась после ремонта в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:04
Семья погибшей учительницы в ДТП с инкассаторским авто в Тагиле получила миллион
6 июня 06:16
Сколько получат добровольцы Свердловской области за ранение или гибель на СВО
Сегодня, 11:12
Горбольницу №1 в Нижнем Тагиле проверят после падения 94-летней бабушки
Сегодня, 13:04
Семья в Первоуральске едва не сгорела заживо. Их спас ребенок
Сегодня, 12:33
Способное вызвать поражение почек и печени мороженое найдено в Свердловской области
Сегодня, 11:59