Семья в Первоуральске едва не сгорела заживо. Их спас ребенок

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Инцидент случился в двухэтажном доме в переулке Кутузова. В нем находились хозяйка с сыном Матвеем и внучкой.
Первым дым и возгорание увидел ребенок, который разбудил спавшую наверху маму. После этого они эвакуировались. Пожарным понадобилось меньше двух часов, чтобы полностью ликвидировать возгорание. Его площадь составила 200 «квадратов».
В главном управлении МЧС России по Свердловской области рассматривается вопрос о представлении ребенка к награде. Причину пожара выясняют дознаватели