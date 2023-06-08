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Семья в Первоуральске едва не сгорела заживо. Их спас ребенок

8 июня 2023, 12:33
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Ребенок спас семью из пожара в Первоуральске

Накануне вечером, 7 июня, произошел пожар в частном доме Первоуральска. Семью спас ребенок.

Инцидент случился в двухэтажном доме в переулке Кутузова. В нем находились хозяйка с сыном Матвеем и внучкой.

Первым дым и возгорание увидел ребенок, который разбудил спавшую наверху маму. После этого они эвакуировались. Пожарным понадобилось меньше двух часов, чтобы полностью ликвидировать возгорание. Его площадь составила 200 «квадратов».

В главном управлении МЧС России по Свердловской области рассматривается вопрос о представлении ребенка к награде. Причину пожара выясняют дознаватели

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#Дети#Пожар#МЧС#Первоуральск#Награда#Общество#Марина Шорина
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