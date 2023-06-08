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Скандал со сносом нелегальной мойки в Екатеринбурге закончился вызовом полиции

8 июня 2023, 06:36
Фото: Е1

Скандальную мойку снесли в Екатеринбурге

Между собственниками и районной администрацией в Екатеринбурге возник конфликт из-за сноса мойки, которая месяц назад была признана нелегальной. Инцидент произошел 8 июня 2023 года.

Служащие администрации Железнодорожного района приехали к мойке для начала сноса. Туда же приехал представитель компании, которая занималась строительством мойки. По его словам, исполнение было приостановлено по решению суда, пишет Е1.

Сотрудники мойки вызвали своего руководителя и ЧОП. Еще один представитель заявил, что так как снос незаконный, он вызвал полицейских.

Фото: Е1

Один из собственников утверждал, что разрешения на самостоятельный разбор постройки в администрации не выдавали. Однако юрист администрации пояснила, что для этого допразрешений собственнику не нужно.

Конфликт закончился тем, что в итоге мойку разобрали.

Напомним, в мае 2023 года в Нижнем Тагиле стало известно, что в течение 90 дней необходимо снести три многоквартирных дома, находящихся в аварийном состоянии.

Три аварийных дома снесет в Нижнем Тагиле местная фирма
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Инцидент#Конфликт#Снос#Незаконная деятельность#Собственник#Компания#Общество
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