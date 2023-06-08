Скандал со сносом нелегальной мойки в Екатеринбурге закончился вызовом полиции

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Служащие администрации Железнодорожного района приехали к мойке для начала сноса. Туда же приехал представитель компании, которая занималась строительством мойки. По его словам, исполнение было приостановлено по решению суда, пишет Е1.
Сотрудники мойки вызвали своего руководителя и ЧОП. Еще один представитель заявил, что так как снос незаконный, он вызвал полицейских.
Один из собственников утверждал, что разрешения на самостоятельный разбор постройки в администрации не выдавали. Однако юрист администрации пояснила, что для этого допразрешений собственнику не нужно.
Конфликт закончился тем, что в итоге мойку разобрали.
Напомним, в мае 2023 года в Нижнем Тагиле стало известно, что в течение 90 дней необходимо снести три многоквартирных дома, находящихся в аварийном состоянии.