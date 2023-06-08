tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:12

Published Сегодня, 11:12

Modified Сегодня, 11:14

Updated Сегодня, 11:14

Изображение материала

Сколько получат добровольцы Свердловской области за ранение или гибель на СВО

8 июня 2023, 11:12
Фото: 1MI

Выплаты добровольцам на СВО за ранение или гибель утверждены в Свердловской области

Выплаты добровольцам, отправившимся на спецоперацию, за ранение или гибель утверждены в Свердловской области. Сумма составит до 1,5 миллиона рублей.

Так, в случае ранения житель региона получит до 500 тысяч рублей. При его гибели родным будет выплачено 1,5 миллиона рублей. Соответствующее постановление уже принято, пишет «Коммерсант» со ссылкой на департамент информполитики.

При этом выплаты за ранения будут определяться в зависимости от их тяжести:

  • Ранение или контузия без получения группы инвалидности — 150 тысяч рублей;
  • III группа инвалидности — 300 тысяч рублей;
  • II группа инвалидности — 400 тысяч рублей;
  • I группа — 500 тысяч рублей.

Постановление было принято в связи с изменениями законодательства. Ранее такие выплаты были предусмотрены только для военных. В прошлом году Свердловская область направила 460 миллионов рублей на выплаты военным, раненым в ходе СВО, а также семьям погибших.

14 жителей Cвердловской области числятся пропавшими на СВО
Узнать подробнее
Читайте также:
Участник СВО из Екатеринбурга притворился мертвым и обманул дрон ВСУ«Главное — не оставаться в стороне»: центр помощи семьям участников СВО в ТагилеСтали известны правила получения выплаты детям участников СВО в Свердловской области
#Ирина Кирилова#Выплаты#СВО#Доброволец#Общество#Операция на Украине#Свердловская область
Подпишитесь
«Вскрытие делали без меня»: житель Черноисточинска о застреленном щенке алабая
Вчера, 10:48
Семья погибшей учительницы в ДТП с инкассаторским авто в Тагиле получила миллион
6 июня 06:16
«Целый день на солнцепеке»: пенсионеры Нижнего Тагила ждали пенсию больше 4 часов
5 июня 15:32
Житель Нижнего Тагила заплатит 150 тысяч рублей знакомой за простреленную щеку
6 июня 07:31
Ремонт дорог на ГГМ в Нижнем Тагиле в рамках БКД идет по плану
6 июня 15:39
Две сестры отсудили 200 тысяч за смерть отца у Демидовской больницы Нижнего Тагила
6 июня 10:13