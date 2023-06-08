Сколько получат добровольцы Свердловской области за ранение или гибель на СВО

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Так, в случае ранения житель региона получит до 500 тысяч рублей. При его гибели родным будет выплачено 1,5 миллиона рублей. Соответствующее постановление уже принято, пишет «Коммерсант» со ссылкой на департамент информполитики.
При этом выплаты за ранения будут определяться в зависимости от их тяжести:
Постановление было принято в связи с изменениями законодательства. Ранее такие выплаты были предусмотрены только для военных. В прошлом году Свердловская область направила 460 миллионов рублей на выплаты военным, раненым в ходе СВО, а также семьям погибших.