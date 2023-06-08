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Способное вызвать поражение почек и печени мороженое найдено в Свердловской области

8 июня 2023, 11:59
Фото: Midjorney / tagilcity.ru

Мороженое с антибиотиками найдено в Свердловской области

Мороженое с добавлением трех видов антибиотиков тетрациклиновой группы найдено в Свердловской области. Производителю продукта об этом уже сообщили.
Испытательная лаборатория обнаружила мороженое, которое вполне можно продавать в аптеке как лекарство: в лакомстве химики-аналитики выявили три вида антибиотиков тетрациклиновой группы, — сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области.

Там отметили, что при частое употребление такого продукта даже со следовым количеством препаратов может привести к разным заболеваниям от дисбактериоза и аллергии до поражения почек, печени, нервной системы и так далее.

Кроме того, в организме может развиваться устойчивость к антибиотикам патогенных микроорганизмов и в результате лечить человека становится сложнее. Информация уже передана производителю. Он должен устранить нарушения.

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#Ирина Кирилова#Мороженое#Опасность#Антибиотик#Здоровье#Свердловская область
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