Способное вызвать поражение почек и печени мороженое найдено в Свердловской области

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 12:01
Updated Сегодня, 12:01
Испытательная лаборатория обнаружила мороженое, которое вполне можно продавать в аптеке как лекарство: в лакомстве химики-аналитики выявили три вида антибиотиков тетрациклиновой группы, — сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области.
Там отметили, что при частое употребление такого продукта даже со следовым количеством препаратов может привести к разным заболеваниям от дисбактериоза и аллергии до поражения почек, печени, нервной системы и так далее.
Кроме того, в организме может развиваться устойчивость к антибиотикам патогенных микроорганизмов и в результате лечить человека становится сложнее. Информация уже передана производителю. Он должен устранить нарушения.