Свердловские шахтеры устроили забастовку

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
На единственном в стране месторождении изумрудов остановлена шахта. В связи с этим без работы могут остаться двести человек, но представители предприятия эти данные опровергают, пишет Е1.
Однако именно после этой информации шахтеры взбунтовались. Они рассказали, что на общем собрании начальники озвучили им, что поэтапно будет остановлена подземная добыча руды, а шахту хотят законсервировать и, соответственно, сократить работников.
Изданию известно о 180 гражданах, которых хотят сократить — это весь штаб шахтеров.
Нам объяснили, что нас невыгодно содержать, предприятие убыточно. Семьи работников сейчас ходят в неизвестности. Люди набрали ипотек и кредитов, — пожаловался один из шахтеров.
Сотрудники отметили, что сейчас в шахте остаются 80 человек, пять вышли на поверхность. На предприятии добавили, что мероприятия, запланированные на будущее, однозначно приведут к изменениям в оргштатной структуре, но они не означают крупных сокращений персонала.
Никто из сотрудников не будет отправлен на улицу и не останется без источника дохода конечно, при условии его личной заинтересованности в продолжении трудовой деятельности, — добавило руководство предприятия.