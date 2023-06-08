Свердловские шахтеры устроили забастовку

Сотрудники отметили, что сейчас в шахте остаются 80 человек, пять вышли на поверхность. На предприятии добавили, что мероприятия, запланированные на будущее, однозначно приведут к изменениям в оргштатной структуре, но они не означают крупных сокращений персонала.