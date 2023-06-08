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В 10 школах в Свердловской области будут созданы медицинские классы

8 июня 2023, 04:26
Фото: 1MI
Будет оборудовано 10 медицинских классов в разных школах Свердловской области. На их создание и оснащение выделят 90 миллионов рублей.

Решение о создании классов с медицинским профилем принял губернатор региона Евгений Куйвашев, чтобы заинтересовать подростков медицинской сферой и решить проблему с кадрами в здравоохранении, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.

Так, медклассы появятся в Ревде, Серове, Верхотурье, Краснотурьинске, Камышлове, Ирбите, Сосьве, Красноуфимске, Троицкой школе в Талице и Реже.

Всего в регионе сейчас действует 25 медклассов и два ресурсных центра в Екатеринбурге. Учащиеся в этих классах получают базовые знания.

Напомним, в Нижнем Тагиле в районе ГГМ открывается детская поликлиника после проведенного ремонта.

Детская поликлиника с бассейном на ГГМ в Нижнем Тагиле открывается после ремонта
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Профиль#Медицина#Здравоохранение#Школьники#Учеба#Школы#Общество
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