В 10 школах в Свердловской области будут созданы медицинские классы

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
Решение о создании классов с медицинским профилем принял губернатор региона Евгений Куйвашев, чтобы заинтересовать подростков медицинской сферой и решить проблему с кадрами в здравоохранении, рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.
Так, медклассы появятся в Ревде, Серове, Верхотурье, Краснотурьинске, Камышлове, Ирбите, Сосьве, Красноуфимске, Троицкой школе в Талице и Реже.
Всего в регионе сейчас действует 25 медклассов и два ресурсных центра в Екатеринбурге. Учащиеся в этих классах получают базовые знания.
Напомним, в Нижнем Тагиле в районе ГГМ открывается детская поликлиника после проведенного ремонта.