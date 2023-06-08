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В Екатеринбурге массово сожгли электросамокаты

8 июня 2023, 09:05
Фото: 1MI
В Екатеринбурге минувшей ночью неизвестные подожгли электросамокаты сервиса Whoosh. Все случилось на одной из стоянок, где жители оставляли средства передвижения.

От рук злоумышленников пострадали восемь самокатов, пишет портал Ura.ru. Руководство кикшерингового сервиса планирует подавать заявление в правоохранительные органы. Компания пока проводит внутреннюю проверку — о причинах они не знают.

Неизвестные разлили возле парковки электросамокатов легковоспламеняющуюся жидкость и подожгли. На место приезжала одна пожарная машина.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге мужчина на электросамокате попал под колеса Hyundai Solaris. От столкновения у легковушки оторвало бампер, а самокат отбросило на сотню метров. Предварительно, погибший не «спешился» и проехал на красный сигнал светофора.

Фото: ИА «Ночные новости»
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#Марина Шорина#Происшествия#Пожар#Электросамокат#Екатеринбург
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