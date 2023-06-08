В Екатеринбурге массово сожгли электросамокаты

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге мужчина на электросамокате попал под колеса Hyundai Solaris. От столкновения у легковушки оторвало бампер, а самокат отбросило на сотню метров. Предварительно, погибший не «спешился» и проехал на красный сигнал светофора.