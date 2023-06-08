В Екатеринбурге массово сожгли электросамокаты

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
От рук злоумышленников пострадали восемь самокатов, пишет портал Ura.ru. Руководство кикшерингового сервиса планирует подавать заявление в правоохранительные органы. Компания пока проводит внутреннюю проверку — о причинах они не знают.
Неизвестные разлили возле парковки электросамокатов легковоспламеняющуюся жидкость и подожгли. На место приезжала одна пожарная машина.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге мужчина на электросамокате попал под колеса Hyundai Solaris. От столкновения у легковушки оторвало бампер, а самокат отбросило на сотню метров. Предварительно, погибший не «спешился» и проехал на красный сигнал светофора.