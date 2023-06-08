В полную пассажиров маршрутку из Екатеринбурга влетела фура

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Все произошло на Челябинском тракте в Кунашакском районе, пишет портал 74.ру. Микроавтобус направлялся в Челябинск, когда на повороте в районе деревни Голубинка в него въехал большегруз. 55-летний мужчина не выбрал безопасную дистанцию и врезался сзади.
Всего в маршрутном такси насчитывалось 17 человек, в том числе двое детей. Шесть пассажиров уехали на попутке, пострадала лишь одна женщина — ее передали медикам.
Напомним, четыре автомобиля столкнулись на Серовском тракте под Нижним Тагилом. Фура Scania влетела в стоящую на светофоре «Газель», а ее откинуло на другие транспортные средства.