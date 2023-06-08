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В полную пассажиров маршрутку из Екатеринбурга влетела фура

8 июня 2023, 11:44
Фото: 1MI
В Челябинской области произошло ДТП с участием фуры DAF и маршрутной «Газель Next». Водитель последнего транспортного средств вез пассажиров из Екатеринбурга.

Все произошло на Челябинском тракте в Кунашакском районе, пишет портал 74.ру. Микроавтобус направлялся в Челябинск, когда на повороте в районе деревни Голубинка в него въехал большегруз. 55-летний мужчина не выбрал безопасную дистанцию и врезался сзади.

Всего в маршрутном такси насчитывалось 17 человек, в том числе двое детей. Шесть пассажиров уехали на попутке, пострадала лишь одна женщина — ее передали медикам.

Напомним, четыре автомобиля столкнулись на Серовском тракте под Нижним Тагилом. Фура Scania влетела в стоящую на светофоре «Газель», а ее откинуло на другие транспортные средства.

Фура, «ГАЗель» и фургон и микроавтобус столкнулись под Нижним Тагилом
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#Марина Шорина#ДТП#Инцидент#ГИБДД#Авария#Челябинская область#Екатеринбург#Фура#Маршрутки
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