В полную пассажиров маршрутку из Екатеринбурга влетела фура

Все произошло на Челябинском тракте в Кунашакском районе, пишет портал 74.ру. Микроавтобус направлялся в Челябинск, когда на повороте в районе деревни Голубинка в него въехал большегруз. 55-летний мужчина не выбрал безопасную дистанцию и врезался сзади.