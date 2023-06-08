Ветеран упала с каталки и сломала ногу в больнице Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
В момент произошедшего рядом с ней не было медиков. Сын пострадавшей намерен обратиться в прокуратуру, пишет Ура.ру.
По данным сына Сергея, пожилую женщину привезли в медучреждение на скорой с сильными отеками ног — женщина не ходит уже три года после того, как сломала шейку бедра.
В медучреждении бабушку положили на каталку, у которой был лишь один бортик, утверждает Сергей. Она пролежала на ней полчаса, после этого к ней подошла медсестра и измерила давление, еще через полчаса у нее взяли анализ крови.
За женщиной присматривал сын, а когда он отошел в туалет, она упала с каталки. Сын прибежал на шум и увидел, что мама лежит на полу в крови, кричит и плачет. У нее была разбита голова.
Сбежались врачи, сделали рентген и поставили диагноз — перелом ноги. Мужчина намерен жаловаться на некачественные медицинские услуги. Он утверждает, что женщина провела три часа в ожидании помощи на некачественной каталке.
Женщина является ветераном труда, всю жизнь проработавшим на УВЗ инженером-конструктором. В Минздраве сказали, что проведут проверку.