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Ветеран упала с каталки и сломала ногу в больнице Нижнего Тагила

8 июня 2023, 10:58
Фото: 1MI
В больнице №1 Нижнего Тагила 94-летняя ветеран Вера Баженина, в результате чего ей диагностировали перелом ноги и другие травмы.

В момент произошедшего рядом с ней не было медиков. Сын пострадавшей намерен обратиться в прокуратуру, пишет Ура.ру.

По данным сына Сергея, пожилую женщину привезли в медучреждение на скорой с сильными отеками ног — женщина не ходит уже три года после того, как сломала шейку бедра.

В медучреждении бабушку положили на каталку, у которой был лишь один бортик, утверждает Сергей. Она пролежала на ней полчаса, после этого к ней подошла медсестра и измерила давление, еще через полчаса у нее взяли анализ крови.

За женщиной присматривал сын, а когда он отошел в туалет, она упала с каталки. Сын прибежал на шум и увидел, что мама лежит на полу в крови, кричит и плачет. У нее была разбита голова.

Сбежались врачи, сделали рентген и поставили диагноз — перелом ноги. Мужчина намерен жаловаться на некачественные медицинские услуги. Он утверждает, что женщина провела три часа в ожидании помощи на некачественной каталке.

Женщина является ветераном труда, всю жизнь проработавшим на УВЗ инженером-конструктором. В Минздраве сказали, что проведут проверку.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Каталка#Ветеран#Больница#Перелом ноги#Происшествия
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