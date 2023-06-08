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Водитель автобуса и пешеход подрались на дороге в Нижнем Тагиле

8 июня 2023, 16:32
Фото: 1MI
Пешеход и водитель автобуса устроили драку на проезжей части в Нижнем Тагиле. Инцидент произошел 8 июня 2023 года на улице Окунева.

По словам очевидца, драка между мужчина длилась недолго, при этом никто из них серьезных увечий друг другу не нанес, сообщили в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».

Видео: Группа ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил»

Причина возникшей потасовки между водителем и пешеходом неизвестна.

Напомним, 25 мая 2023 года в Екатеринбурге водитель автобуса устроил драку с таксистом из-за небольшого расстояния между их транспортами. Разнимать дерущихся мужчин пришлось другим водителям и прохожим.

Таксист и водитель автобуса устроили драку в Екатеринбурге
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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Инцидент#Происшествия#Драка#Водитель#Пешеход#Видео
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