Водитель автобуса и пешеход подрались на дороге в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 16:32
Published Сегодня, 16:32
Modified Сегодня, 16:32
Updated Сегодня, 16:32
По словам очевидца, драка между мужчина длилась недолго, при этом никто из них серьезных увечий друг другу не нанес, сообщили в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».
Причина возникшей потасовки между водителем и пешеходом неизвестна.
Напомним, 25 мая 2023 года в Екатеринбурге водитель автобуса устроил драку с таксистом из-за небольшого расстояния между их транспортами. Разнимать дерущихся мужчин пришлось другим водителям и прохожим.