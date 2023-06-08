За что будут судить садоводов, рыбаков и туристов в Свердловской области

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
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Updated Сегодня, 09:00
С начала пожароопасного периода контрольные группы выполнили 12 тысяч выездных проверок. Кроме того, для выявления нарушений используются беспилотники. Контроль проводится в коллективных садах, в лесах, а также у водоемов. За жарку шашлыков, разведение костра, сжигание мусора или его складирование можно получить штраф.
Нарушителей не только наказывают штрафами, но и проводят с ними разъяснительную работу, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
Напомним, в начале мая 2023 года в Министерстве природы запретили жителям Свердловской области посещать природные парки. Причиной этому стала сложная пожароопасная обстановка. А с середины апреля в регионе действует противопожарный режим. С 6 июня запрет на посещение парков снят, но делать это можно только в сопровождении сотрудников или экскурсоводов.