За что будут судить садоводов, рыбаков и туристов в Свердловской области

С начала пожароопасного периода контрольные группы выполнили 12 тысяч выездных проверок. Кроме того, для выявления нарушений используются беспилотники. Контроль проводится в коллективных садах, в лесах, а также у водоемов. За жарку шашлыков, разведение костра, сжигание мусора или его складирование можно получить штраф.