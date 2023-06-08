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За что будут судить садоводов, рыбаков и туристов в Свердловской области

8 июня 2023, 08:58
Фото: Midjorney / tagilcity.ru

Больше 3,5 тысячи нарушителей пойдут под суд в Свердловской области

Более 3,5 тысячи административных дел возбуждены в Свердловской области в отношении садоводов, туристов, рыбаков и других граждан. Причиной стало нарушение противопожарного режима.

С начала пожароопасного периода контрольные группы выполнили 12 тысяч выездных проверок. Кроме того, для выявления нарушений используются беспилотники. Контроль проводится в коллективных садах, в лесах, а также у водоемов. За жарку шашлыков, разведение костра, сжигание мусора или его складирование можно получить штраф.

Нарушителей не только наказывают штрафами, но и проводят с ними разъяснительную работу, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, в начале мая 2023 года в Министерстве природы запретили жителям Свердловской области посещать природные парки. Причиной этому стала сложная пожароопасная обстановка. А с середины апреля в регионе действует противопожарный режим. С 6 июня запрет на посещение парков снят, но делать это можно только в сопровождении сотрудников или экскурсоводов.

Частично ослаблен противопожарный режим в Свердловской области
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#Ирина Кирилова#Штраф#Наказание#Противопожарный режим#Рейд#МЧС#Общество#Массовые пожары в Свердловской области весной 2023 года#Свердловская область
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