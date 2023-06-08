За убийство многодетной матери в Алапаевске ее бывшему мужу грозит 15 лет

Алапаевские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины 1985 года рождения об убийстве. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Установлено, что утром 22 декабря 2022 года обвиняемый вместе со своей экс-супругой, с которой он жил на одной жилплощади, выехал в направлении Режи.