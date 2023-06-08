За убийство многодетной матери в Алапаевске ее бывшему мужу грозит 15 лет

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Алапаевские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины 1985 года рождения об убийстве. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Установлено, что утром 22 декабря 2022 года обвиняемый вместе со своей экс-супругой, с которой он жил на одной жилплощади, выехал в направлении Режи.
Между бывшими возлюбленными случилась ссора, из-за чего обвиняемый остановил машину, и они вдвоем вышли оттуда. Ссора продолжилась: мужчина нанес женщине удар рукой, отчего потерпевшая упала на землю. Спустя время она поднялась и пошла пешком по трассе, но экс-супруг не оставил ей шансов на выживание, задушив руками.
Тело бывшей жены он отвез в безлюдное место и оставил там, присыпав снегом. Чтобы отвести от себя подозрения, мужчина обратился в полицию. При разбирательстве и на полиграфе он убедительно врал, скрывая свою вину.
Однако следователи обнаружили несколько зацепок. Кроме того, накануне задержания злоумышленника жена снилась ему, отчего мужчина сильно страдал.