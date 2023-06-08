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Жестокое избиение девочки-подростка в Екатеринбурге попало на видео

8 июня 2023, 03:37
Фото: 1MI

Компания подростков избила девочку в Екатеринбурге

Несколько подростков 14 и 15 лет напали на сверстницу и избили. Происшествие случилось в Екатеринбурге в начале марта 2023 года в подъезде одного из жилых домов.

Когда девочка стала спускаться по лестнице, одна из школьниц пнула ее в спину ногой. После чего другие подростки догнали жертву и избили ее ногами по голове и спине. Также девочку несколько раз тянули за волосы, пишет Е1.

Видео: Telegram-канал "Бандитский центр ЕКБ"

При этом несколько человек снимали избиение на видео и комментировали происходящее. Мама пострадавшей девочки, узнав о случившемся, обратилась с заявлением в полицию.

В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу рассказали, что личности всех нападавших были установлены, эти школьники были поставлены на учет в ПДН. С подростками и их родителями проводятся профилактические работы.

Напомним, в мае 2023 года в Кургане девятиклассница избила свою одноклассницу и брызнула ей в лицо перцовым баллончиком за то, что та не захотела идти со всеми на последний звонок в школьном фартуке. В результате у пострадавшей девочки был получен ожог глаза.

В Кургане школьница избила одноклассницу и распылила перцовый баллончик
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Инцидент#Дети#Подростки#Пострадавшая#Избиение#Нападение#Происшествия#Видео
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