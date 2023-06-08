Жестокое избиение девочки-подростка в Екатеринбурге попало на видео

Posted Сегодня, 03:37
Published Сегодня, 03:37
Modified Сегодня, 03:37
Updated Сегодня, 03:37
Когда девочка стала спускаться по лестнице, одна из школьниц пнула ее в спину ногой. После чего другие подростки догнали жертву и избили ее ногами по голове и спине. Также девочку несколько раз тянули за волосы, пишет Е1.
При этом несколько человек снимали избиение на видео и комментировали происходящее. Мама пострадавшей девочки, узнав о случившемся, обратилась с заявлением в полицию.
В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу рассказали, что личности всех нападавших были установлены, эти школьники были поставлены на учет в ПДН. С подростками и их родителями проводятся профилактические работы.
Напомним, в мае 2023 года в Кургане девятиклассница избила свою одноклассницу и брызнула ей в лицо перцовым баллончиком за то, что та не захотела идти со всеми на последний звонок в школьном фартуке. В результате у пострадавшей девочки был получен ожог глаза.