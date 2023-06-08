Жестокое избиение девочки-подростка в Екатеринбурге попало на видео

Напомним, в мае 2023 года в Кургане девятиклассница избила свою одноклассницу и брызнула ей в лицо перцовым баллончиком за то, что та не захотела идти со всеми на последний звонок в школьном фартуке. В результате у пострадавшей девочки был получен ожог глаза.