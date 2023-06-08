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Зона комфорта: детская поликлиника на ГГМ открылась после ремонта в Нижнем Тагиле

8 июня 2023, 11:04
Фото: tagilcity.ru
Самая большая детская поликлиника в Нижнем Тагиле на Тагилстроевской, 4 открылась после капитального ремонта второго и третьего этажей. Также здесь запустили в работу бассейн, который не функционировал с 2015 года. Медучреждение оказывает помощь 13,3 тысячам детей на 13 участках.

Здание детской поликлиники было построено в 1990 году. До этого здесь проводились точечные ремонты, а в 2019 году полностью обновили только первый этаж.

Фото: tagilcity.ru
Детская поликлиника с бассейном на ГГМ в Нижнем Тагиле открывается после ремонта
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Детский бассейн с момента открытия медучреждения ни разу не ремонтировали. Теперь же в помещении заменили кровлю, оконные блоки, радиаторы отопления, произвели сантехнические и электромонтажные работы. В большой и малой чаше бассейна рабочие выполнили гидроизоляцию и обновили покрытие. Здесь установили 2 гидравлических подъемника для маломобильных групп населения. Это даст возможность спуска в бассейн посетителей с инвалидностью. Строители также заменили систему подачи воды, систему фильтрации и обеззараживания, организовали циркуляцию воды и ее нагрев.

В рамках этого ремонта был проведен долгожданный ремонт бассейна. По техническим причинам он не работал с 2015 года. Сама поликлиника очень преобразилась — отметил главный врач детской городской больницы Нижнего Тагила Дмитрий Клейменов.
Фото: tagilcity.ru

Реконструкция второго и третьего этажей позволила увеличить количество медицинских кабинетов для осмотра юных тагильчан. Теперь за каждым участком закреплен свой кабинет. В ходе ремонта специалисты заменили сети водоснабжения, канализации и отопления, обновили сантехнику и электрику. Подрядчики установили новые светильники, отвечающие современным требованиям, выполнили отделочные работы и заменили мебель. Здесь же обновили помещение дневного стационара на 25 мест.

Фото: tagilcity.ru
Очень радует динамика, с которой меняются наши поликлиники, особенно детские. Сегодня мы видим уже четвертую обновленную поликлинику детства в Нижнем Тагиле. Комфорт и качество выполненных работ на высоте. Уверен, что жителям города здесь будет комфортно и удобно. Хотелось бы поблагодарить и отметить работу Министерства здравоохранения и Правительства Свердловской области. Мы ждем дальнейших вливаний в город и строительство новой детской поликлиники со стационаром, — сообщил первый заместитель Главы Администрации города Вячеслав Горячкин.

Все работы проводились благодаря региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение». Из областного и федерального бюджетов на обновление помещения направили около 50 миллионов рублей. Из них 1,5 млн затратили на бассейн.

На базе поликлиники также работает единственный в Нижнем Тагиле детский инфекционист. Здесь функционируют кабинеты офтальмолога, оториноларинголога, массажиста, теплолечения, светолечения, электролечения и ЛФК.

Фото: tagilcity.ru
Мы сегодня открываем уже 4 поликлинику в Нижнем Тагиле после ремонта, и мы видим, как изменились не только первый этаж, который был сделан ранее, а второй и третий. Это не просто изменения в покраске стен или потолков, это технологические изменения. Например, поменялась планировка кабинетов. Маршрутизация пациентов внутри здания также обновилась. Здесь появились зоны комфорта, есть комната для кормления ребенка грудью. Мы очень рады тому, что поликлиника обновилась, — пояснила заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова.
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#Анастасия Имамахметова#Нижний Тагил#Здоровье#Эксклюзив#Дмитрий Клейменов#Вячеслав Горячкин#Детская поликлиника#Дети#Капитальный ремонт#Бассейн#Ггм
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