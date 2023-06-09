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Бастующие шахтеры из поселка Малышева шантажируют владельцев шахты

9 июня 2023, 05:24
Фото: 1MI
Шахтеры на «Мариинском прииске» в поселке Малышева, устроившие забастовку, шантажируют владельцев шахты.

По словам представителей компании «Ростех», которой принадлежит шахта, забастовка рабочих бессмысленна: сотрудники остановили производство под неблаговидными предлогами и шантажируют владельцев, пишет Ура.ру.

При этом количество рабочих, прекращающих бастовать, снижается. Ожидается прибытие сотрудников корпорации «РТ-Капитал». В «Ростехе» также отметили, что имеется список с именами тех, кто отказываться работать.

Напомним, 8 июня 2023 года шахтеры начали забастовку из-за слухов о закрытии предприятия, а также из-за вероятных массовых сокращений.

Свердловские шахтеры устроили забастовку
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#Елизавета Зиборова#Шахта#Шахтеры#Забастовка#Предприятие#Рабочие#Происшествия#Свердловская область
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