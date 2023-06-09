Бастующие шахтеры из поселка Малышева шантажируют владельцев шахты

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
По словам представителей компании «Ростех», которой принадлежит шахта, забастовка рабочих бессмысленна: сотрудники остановили производство под неблаговидными предлогами и шантажируют владельцев, пишет Ура.ру.
При этом количество рабочих, прекращающих бастовать, снижается. Ожидается прибытие сотрудников корпорации «РТ-Капитал». В «Ростехе» также отметили, что имеется список с именами тех, кто отказываться работать.
Напомним, 8 июня 2023 года шахтеры начали забастовку из-за слухов о закрытии предприятия, а также из-за вероятных массовых сокращений.