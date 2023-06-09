Подрядчика на ремонт газопровода на улице Циолковского за 58 млн не нашли в Нижнем Тагиле. Прием заявок окончен. Ни один подрядчик не захотел взять за работы. Там нужно было реконструировать газопроводы высокого и низкого давления.