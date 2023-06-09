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Больница в Тагиле объяснила падение бабушки, а кинолог дал советы по обороне от псов

9 июня 2023, 14:33
Фото: Midjourney
Больница в Нижнем Тагиле объяснила падение бабушки, а кинолог дал советы, Как себя вести в случае нападения собаки. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 9 июня.

Подрядчика на ремонт газопровода на улице Циолковского за 58 млн не нашли в Нижнем Тагиле. Прием заявок окончен. Ни один подрядчик не захотел взять за работы. Там нужно было реконструировать газопроводы высокого и низкого давления.

Подрядчика на ремонт газопровода по Циолковского за 58 млн не нашли в Нижнем Тагиле
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Юная певица из Нижнего Тагила Вика Старикова стала победительницей в номинации «Платиновый артист по итогам четырех лет» на детском музыкальном конкурсе DMC music. На соревновании девочка присутствовала со своей мамой Анной.

Юная певица из Нижнего Тагила Вика Старикова победила на музыкальной премии
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Кинолог рассказал о некоторых правилах поведения, которых следует придерживаться при нападении собаки. Дрессировщик Ильдар Азмагулов рассказал TagilCity.ru, почему нельзя поворачиваться к псам спиной и как от них отбиваться в случае их агрессии.

Правила при нападении псов и культура собачников Нижнего Тагила: интервью с кинологом
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Горбольница №1 Нижнего Тагила дала комментарий после падения 94-летней пенсионерки с каталки. В учреждении отметили, что оказали помощь бабушки в первые 15 минут, а ее сын написал отказ от госпитализации. А на период нахождения в приемном отделении пациентка находилась под сопровождением сына.

В горбольнице Нижнего Тагила объяснили падение пенсионерки с каталки
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Массовое отравление детей произошло в школе №33 в Верхней Пышме. Все отравленные ребята ходили в разные детские лагеря и пришли на обед в данную школу. Первые обращения в медучреждения после обеда начались еще с 7 июня.

Школьники массово отравились в лагере Верхней Пышмы
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Правила при нападении псов и культура собачников Нижнего Тагила: интервью с кинологом
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