Дискуссия о сотрудничестве в ЕАЭС прошла в парке «Сириус» в Сочи

Posted Сегодня, 19:25
Published Сегодня, 19:25
Modified Сегодня, 19:25
Updated Сегодня, 19:25
«Сириус» стал местом проведения сессий Евразийского межправительственного совета, III Евразийского конгресса, II Молодежного форума СНГ и ЕАЭС и международной выставки «Евразия — наш дом». Помимо этого, состоялась встреча Совета глав правительств СНГ. Об этом пишет newstracker.
«Уверен, что принятые решения и выработанные здесь новые идеи внесут весомый вклад в углубление взаимодействия в нашем регионе», — подчеркнул премьер-министр России Михаил Мишустин.
Вопросы укрепления сотрудничества стран ЕАЭС и интеграционного взаимодействия, проблемы цифровизации и развития внутреннего рынка ЕАЭС попали в фокус внимания участников заседаний Евразийского межправительственного совета. Сессии состоялись в узком и расширенном составе 7–8 июня. На этих заседаниях главы правительств рассмотрели реализацию плана основных мероприятий по цифровизации грузовых железнодорожных перевозок, а также обсудили задачи по выполнению соглашения об использовании электронных навигационных пломб и формированию независимого рейтингового агентства. По итогам заседания члены Межправсовета подписали 14 документов, среди которых — соглашение о взаимном признании документов об ученых степенях в государствах — членах «пятерки». Обладатели таких дипломов имеют право использовать свои документы для работы в соответствии с приобретенными специальностями на всей территории ЕАЭС.
На полях III Евразийского конгресса много говорилось о проблемах развития инфраструктуры и запуска новых транспортных коридоров. В центре обсуждения оказались вопросы обмена опытом в различных отраслях экономики, создания передовых межгосударственных проектов в промышленности, а также проблемы цифровой трансформации и внедрения инноваций. Выступая на пленарной сессии «Евразия будущего: от вызовов к решениям», свое понимание дальнейшего развития формата интеграции и всего Евразийского региона изложили премьер-министры России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Кубы, Таджикистана и Азербайджана.