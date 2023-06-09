Дискуссия о сотрудничестве в ЕАЭС прошла в парке «Сириус» в Сочи

Вопросы укрепления сотрудничества стран ЕАЭС и интеграционного взаимодействия, проблемы цифровизации и развития внутреннего рынка ЕАЭС попали в фокус внимания участников заседаний Евразийского межправительственного совета. Сессии состоялись в узком и расширенном составе 7–8 июня. На этих заседаниях главы правительств рассмотрели реализацию плана основных мероприятий по цифровизации грузовых железнодорожных перевозок, а также обсудили задачи по выполнению соглашения об использовании электронных навигационных пломб и формированию независимого рейтингового агентства. По итогам заседания члены Межправсовета подписали 14 документов, среди которых — соглашение о взаимном признании документов об ученых степенях в государствах — членах «пятерки». Обладатели таких дипломов имеют право использовать свои документы для работы в соответствии с приобретенными специальностями на всей территории ЕАЭС.