Евгений Куйвашев презентовал главе Минобрнауки РФ будущий кампус в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
Проект кампуса реализуется по поручению Президента России Владимира Путина в рамках национального проекта «Наука и университеты».
Кампус создается в микрорайоне Новокольцовский Екатеринбурга. Сама программа предполагает формирование мощного научно-образовательного кластера, в котором лицеисты специализированного учебно-научного центра (СУНЦ), студенты, магистранты, аспиранты и партнеры Уральского федерального университета смогут находиться в единой среде, формирующей студенческое сообщество будущего.
Первая очередь масштабного проекта — это наследие Международного фестиваля университетского спорта. Праздник пройдет в Екатеринбурге уже в августе этого года — параллельно с празднованием 300-летия уральской столицы. Для фестиваля здесь построили спортивную Деревню — комплекс общежитий на 8,5 тысячи мест, общественный и медицинский центры, тренировочное поле с легкоатлетическими дорожками.
Вторая очередь кампуса предполагает строительство учебных корпусов Института радиоэлектроники и информационных технологий, Института экономики и управления, Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ УрФУ). Планируется, что общая площадь всех объектов превысит 400 тысяч квадратных метров.
Темпы строительства выдерживаются в полном объёме. Сложно было поверить, что за столь короткий срок мы сможем это сделать. Но у нас хорошая команда — команда строителей, проектировщиков. «Синара-Девелопмент», городские власти, областные власти, университет. Мы все вместе успели сдать всё вовремя, — отметил губернатор Евгений Куйвашев.
Вторая очередь кампуса — учебные корпуса УрФУ общей площадью более 100 тысяч квадратных метров — будет построены до конца 2025 года.
Город растет, увеличивается количество студентов. Флагманом, безусловно, является Уральский федеральный университет. Мне кажется, появление такого кампуса — это конкурентное преимущество для университета, города, региона и всей страны. Мы увидим совершенно другое качество образования и науки, совершенно другой привлекательный университет и город, — сказал Валерий Фальков.