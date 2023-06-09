Евгений Куйвашев презентовал главе Минобрнауки РФ будущий кампус в Екатеринбурге

Первая очередь масштабного проекта — это наследие Международного фестиваля университетского спорта. Праздник пройдет в Екатеринбурге уже в августе этого года — параллельно с празднованием 300-летия уральской столицы. Для фестиваля здесь построили спортивную Деревню — комплекс общежитий на 8,5 тысячи мест, общественный и медицинский центры, тренировочное поле с легкоатлетическими дорожками.