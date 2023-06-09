tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:39

Published Сегодня, 08:39

Modified Сегодня, 08:41

Updated Сегодня, 08:41

Изображение материала

Евгений Куйвашев презентовал главе Минобрнауки РФ будущий кампус в Екатеринбурге

9 июня 2023, 08:39
Фото: ДИП губернатора Свердловской области
Проект кампуса мирового уровня был представлен министру науки и высшего образования России Валерию Фалькову 9 июня в Екатеринбурге. Согласно плану общая площадь всех объектов превысит 400 тысяч квадратных метров.

Проект кампуса реализуется по поручению Президента России Владимира Путина в рамках национального проекта «Наука и университеты».

Кампус создается в микрорайоне Новокольцовский Екатеринбурга. Сама программа предполагает формирование мощного научно-образовательного кластера, в котором лицеисты специализированного учебно-научного центра (СУНЦ), студенты, магистранты, аспиранты и партнеры Уральского федерального университета смогут находиться в единой среде, формирующей студенческое сообщество будущего.

Первая очередь масштабного проекта — это наследие Международного фестиваля университетского спорта. Праздник пройдет в Екатеринбурге уже в августе этого года — параллельно с празднованием 300-летия уральской столицы. Для фестиваля здесь построили спортивную Деревню — комплекс общежитий на 8,5 тысячи мест, общественный и медицинский центры, тренировочное поле с легкоатлетическими дорожками.

Вторая очередь кампуса предполагает строительство учебных корпусов Института радиоэлектроники и информационных технологий, Института экономики и управления, Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ УрФУ). Планируется, что общая площадь всех объектов превысит 400 тысяч квадратных метров.

Темпы строительства выдерживаются в полном объёме. Сложно было поверить, что за столь короткий срок мы сможем это сделать. Но у нас хорошая команда — команда строителей, проектировщиков. «Синара-Девелопмент», городские власти, областные власти, университет. Мы все вместе успели сдать всё вовремя, — отметил губернатор Евгений Куйвашев.

Вторая очередь кампуса — учебные корпуса УрФУ общей площадью более 100 тысяч квадратных метров — будет построены до конца 2025 года.

Город растет, увеличивается количество студентов. Флагманом, безусловно, является Уральский федеральный университет. Мне кажется, появление такого кампуса — это конкурентное преимущество для университета, города, региона и всей страны. Мы увидим совершенно другое качество образования и науки, совершенно другой привлекательный университет и город, — сказал Валерий Фальков.
В Екатеринбург прибыл глава Минобрнауки РФ
Узнать подробнее
#Анастасия Имамахметова#Общество#Образование#Евгений Куйвашев#Строительство#Губернатор#УрФУ#Кампус#Екатеринбург
Подпишитесь
Правила при нападении псов и культура собачников Нижнего Тагила: интервью с кинологом
Сегодня, 08:12
Юная певица из Нижнего Тагила Вика Старикова победила на музыкальной премии
Сегодня, 10:36
Зона комфорта: детская поликлиника на ГГМ открылась после ремонта в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:04
Горбольницу №1 в Нижнем Тагиле проверят после падения 94-летней бабушки
Вчера, 13:04
Заморозки с минусовыми температурами ожидаются в Свердловской области
Сегодня, 05:52
Способное вызвать поражение почек и печени мороженое найдено в Свердловской области
Вчера, 11:59