Главный бухгалтер культурного учреждения в Невьянске обвиняется в мошенничестве

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
При составлении списков о выплате зарплат сотрудникам учреждения свердловчанка завышала сумму, которая перечислялась ей и другим работникам.
После того, как платежные поручения были подписаны, деньги зачислялись на счета женщины, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Как выяснилось позднее, нанесенный ущерб учреждению главным бухгалтером превысил 520 тысяч рублей. В отношении обвиняемой было возбуждено уголовное дело. Прокуратура Невьянска направила в суд иск о взыскании с женщины сумму нанесенного ущерба.
Напомним, с бывшего замглавы Лесного взыскали около 6 миллионов рублей за незаконное ведение бизнеса.