Главный бухгалтер культурного учреждения в Невьянске обвиняется в мошенничестве

Как выяснилось позднее, нанесенный ущерб учреждению главным бухгалтером превысил 520 тысяч рублей. В отношении обвиняемой было возбуждено уголовное дело. Прокуратура Невьянска направила в суд иск о взыскании с женщины сумму нанесенного ущерба.