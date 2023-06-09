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Главный бухгалтер культурного учреждения в Невьянске обвиняется в мошенничестве

9 июня 2023, 06:27
Фото: 1MI
Главный бухгалтер «Центра культурного досуга» в Невьянске, злоупотребляя служебным положением, совершала преступление при начислении зарплаты сотрудникам.

При составлении списков о выплате зарплат сотрудникам учреждения свердловчанка завышала сумму, которая перечислялась ей и другим работникам.

После того, как платежные поручения были подписаны, деньги зачислялись на счета женщины, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Как выяснилось позднее, нанесенный ущерб учреждению главным бухгалтером превысил 520 тысяч рублей. В отношении обвиняемой было возбуждено уголовное дело. Прокуратура Невьянска направила в суд иск о взыскании с женщины сумму нанесенного ущерба.

Напомним, с бывшего замглавы Лесного взыскали около 6 миллионов рублей за незаконное ведение бизнеса.

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#Елизавета Зиборова#Мошенничество#Бухгалтер#Штраф#Происшествия#Свердловская область#Невьянск#Суд
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