Мэр Нижнего Тагила поблагодарил глав сел за работу с пожарами

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
Накануне, 8 июня, Пинаев говорил, что работу в этом направлении ведут добровольцы, пожарные дружины, сотрудники МЧС и главы населенных пунктов. Ситуацию по предотвращению возгораний контролирует сам руководитель Тагила.
Осенью и весной планируется проводить работы по обустройству минерализованных полос. Также к водоемам в поселках Антоновский, Канава, Чауж и Волчевка проведут подъездные пути.
С конца апреля сразу несколько сильных пожаров произошли на территории Свердловской области. Около ста строений сгорели в Сосьве, еще несколько жилых зданий — в Висиме. В мае ситуация с возгораниями усугубилась из-за пожаров в лесах и садах — нормализовалась обстановка после 28 числа.