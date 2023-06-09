Мэр Нижнего Тагила поблагодарил глав сел за работу с пожарами

С конца апреля сразу несколько сильных пожаров произошли на территории Свердловской области. Около ста строений сгорели в Сосьве, еще несколько жилых зданий — в Висиме. В мае ситуация с возгораниями усугубилась из-за пожаров в лесах и садах — нормализовалась обстановка после 28 числа.