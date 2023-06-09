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Мэр Нижнего Тагила поблагодарил глав сел за работу с пожарами

9 июня 2023, 05:25
Фото: Мэрия Нижнего Тагила
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев на встрече с главами сельских поселений поблагодарил их за работу с пожарами. Их своевременно локализовали, что не привело к трагедиям.

Накануне, 8 июня, Пинаев говорил, что работу в этом направлении ведут добровольцы, пожарные дружины, сотрудники МЧС и главы населенных пунктов. Ситуацию по предотвращению возгораний контролирует сам руководитель Тагила.

Осенью и весной планируется проводить работы по обустройству минерализованных полос. Также к водоемам в поселках Антоновский, Канава, Чауж и Волчевка проведут подъездные пути.

С конца апреля сразу несколько сильных пожаров произошли на территории Свердловской области. Около ста строений сгорели в Сосьве, еще несколько жилых зданий — в Висиме. В мае ситуация с возгораниями усугубилась из-за пожаров в лесах и садах — нормализовалась обстановка после 28 числа.

Ситуация с пожарами нормализовалась в Свердловской области
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