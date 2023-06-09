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Posted 9 июня, 12:43

Published 9 июня, 12:43

Modified Сегодня, 12:52

Updated Сегодня, 12:52

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На Ленинградском вокзале откроется интерактивная площадка «PRO Вокзалы»

9 июня 2023, 12:43
Фото: 1MI
10 июня на Ленинградском вокзале открывается интерактивная выставочная площадка «PRO Вокзалы», представляющая сервисы и услуги ОАО «РЖД». На этой площадке будут представлены самые актуальные проекты, доступные на крупных вокзальных комплексах, включая курортные направления.

Посетители вокзального комплекса смогут не только ознакомиться с трендами и инновациями в отрасли, но и самостоятельно протестировать множество технологий. Пространство площадки разделено на несколько локаций, каждая из которых посвящена конкретному сервису или услуге. Здесь посетители смогут опробовать новые посадочные места и автоматические камеры хранения, задать вопросы оператору через справочный видеотерминал, посетить кофейню «Вокзалы России», приобрести сувениры и сделать фотографию в тематической фотозоне. Кроме того, гости смогут «посетить» бизнес-зал, а дети найдут развлечения в детской игровой комнате.

Любителям истории и архитектуры на площадке «PRO Вокзалы» будет предложено прослушать фрагмент уникального иммерсивного аудиоспектакля «Ленинградский». Полная версия спектакля доступна круглосуточно на территории Ленинградского вокзала. Слушатели смогут окунуться в прошлое, открыть тайное хранилище артефактов, услышать удивительные истории героев и даже отправить послание в будущее.

Интерактивная площадка «PRO Вокзалы» будет открыта для посетителей с 10 по 17 июня с 11:00 до 21:00. Вход свободный.

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