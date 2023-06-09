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О нападении акулы на россиянина рассказал житель Екатеринбурга

9 июня 2023, 04:54
Фото: 1MI
Скончавшийся после нападения акулы 23-летний россиянин купался недалеко от берега пляжа Хургады. Он не заплывал глубоко, рассказал житель Екатеринбурга.

Он прилетел в Египет накануне, 8 июня. Его отель находится по соседству с пляжем, где случилась трагедия. Теперь доступ к морю ограничен — некоторые отменили экскурсии.

Погибший якобы купался недалеко от берега, там было еще мелко. ТАСС пишет, что мужчина не был туристом, а проживал в Египте на постоянной основе. Хищника поймали.

Прилетевших на отдых не пускают купаться, передает портал Е1. В отелях пока паники нет, все отдыхают как обычно.

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