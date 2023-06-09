О нападении акулы на россиянина рассказал житель Екатеринбурга

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
Modified Сегодня, 04:56
Updated Сегодня, 04:56
Он прилетел в Египет накануне, 8 июня. Его отель находится по соседству с пляжем, где случилась трагедия. Теперь доступ к морю ограничен — некоторые отменили экскурсии.
Погибший якобы купался недалеко от берега, там было еще мелко. ТАСС пишет, что мужчина не был туристом, а проживал в Египте на постоянной основе. Хищника поймали.
Прилетевших на отдых не пускают купаться, передает портал Е1. В отелях пока паники нет, все отдыхают как обычно.