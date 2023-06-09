tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:46

Published Сегодня, 03:46

Modified Сегодня, 03:48

Updated Сегодня, 03:48

Изображение материала

Партию опасного сидра обнаружили в лесу в Екатеринбурге

9 июня 2023, 03:46
Фото: 1MI

Свалка бракованного сидра найдена в лесу в Екатеринбурге

Коробки с бракованным сидром были обнаружены в лесу Екатеринбурга. Принадлежит продукция сети магазинов «Жизньмарт». Свалку нашли местные жители.

По словам представителей сети, партия напитка была отправлена на утилизацию. Однако по какой-то причине она не была довезена до места. В сети рассказали, что причиной произошедшего стал человеческий фактор. Водитель, по словам представителей, решил сэкономить время, а потому не повез груз до места назначения.

Вывозом брака у сети занимается подрядчик. С ним планируется связаться и принять меры, чтобы подобного больше не происходило, говорится в сообщении в Telegram-канале сети.

В результате со свалки в Екатеринбурге вместе с бракованной продукцией был убран и иной мусор. Напиток уже направлен на уничтожение.

Первый случай отравления «Мистером сидром» зарегистрирован в УРФО
Узнать подробнее
Читайте также:
Десятки погибших: что известно о массовом отравлении сидром в регионах РоссииВ Свердловской области не нашли суррогатный сидрВ Ульяновской области из-за суррогатного сидра скончались 8 человек
#Ирина Кирилова#Сидр#Напиток#Свалка#Происшествия#Свердловская область#Екатеринбург
Подпишитесь
Зона комфорта: детская поликлиника на ГГМ открылась после ремонта в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:04
Семья погибшей учительницы в ДТП с инкассаторским авто в Тагиле получила миллион
6 июня 06:16
Сколько получат добровольцы Свердловской области за ранение или гибель на СВО
Вчера, 11:12
Горбольницу №1 в Нижнем Тагиле проверят после падения 94-летней бабушки
Вчера, 13:04
Семья в Первоуральске едва не сгорела заживо. Их спас ребенок
Вчера, 12:33
Способное вызвать поражение почек и печени мороженое найдено в Свердловской области
Вчера, 11:59