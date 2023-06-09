Партию опасного сидра обнаружили в лесу в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 03:46
Published Сегодня, 03:46
Modified Сегодня, 03:48
Updated Сегодня, 03:48
По словам представителей сети, партия напитка была отправлена на утилизацию. Однако по какой-то причине она не была довезена до места. В сети рассказали, что причиной произошедшего стал человеческий фактор. Водитель, по словам представителей, решил сэкономить время, а потому не повез груз до места назначения.
Вывозом брака у сети занимается подрядчик. С ним планируется связаться и принять меры, чтобы подобного больше не происходило, говорится в сообщении в Telegram-канале сети.
В результате со свалки в Екатеринбурге вместе с бракованной продукцией был убран и иной мусор. Напиток уже направлен на уничтожение.