Партию опасного сидра обнаружили в лесу в Екатеринбурге

По словам представителей сети, партия напитка была отправлена на утилизацию. Однако по какой-то причине она не была довезена до места. В сети рассказали, что причиной произошедшего стал человеческий фактор. Водитель, по словам представителей, решил сэкономить время, а потому не повез груз до места назначения.