Подрядчика на ремонт газопровода по Циолковского за 58 млн не нашли в Нижнем Тагиле

В настоящее время на объекте реконструкции ведется ремонт дорожного полотна от пересечения улицы Октябрьской революции с улицей Циолковского до улицы Газетная. Этим занимается ООО «Уралстроймонтаж», который строит путепровод на улице Циолковского. Сроки окончания строительства неоднократно переносились из-за отсутствия финансирования, однако сейчас, по заверениям представителей УСМ, ремонт будет продолжен. Помимо этого произошло удорожание проекта почти на 300 миллионов рублей.