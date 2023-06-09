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Подрядчика на ремонт газопровода по Циолковского за 58 млн не нашли в Нижнем Тагиле

9 июня 2023, 11:54
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле окончен прием заявок на выполнение работ по восстановлению газопроводов в рамках реконструкции путепровода по улице Циолковского. Ни один подрядчик не вызвался работать на этом объекте.

Стоимость закупки составляет 57,6 миллионов рублей. Согласно документации, исполнитель выполнит работы по реконструкции газопроводов высокого и низкого давления и электрохимзащиты объекта. В частности, реконструирует сети газоснабжения и электрохимзащиты, получив все необходимые на строительство разрешения.

Эти работы будут проведены в рамках третьего этапа реконструкции моста по улице Циолковского. Речь идет об участке дороги по улице Октябрьской революции от перекрестка Газетной до Заводской.

За неделю ни один подрядчик не подал заявки на участие в электронном аукционе. 9 июня прошел срок подачи заявок и закупка была завершена без рассмотрения исполнителей.

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В настоящее время на объекте реконструкции ведется ремонт дорожного полотна от пересечения улицы Октябрьской революции с улицей Циолковского до улицы Газетная. Этим занимается ООО «Уралстроймонтаж», который строит путепровод на улице Циолковского. Сроки окончания строительства неоднократно переносились из-за отсутствия финансирования, однако сейчас, по заверениям представителей УСМ, ремонт будет продолжен. Помимо этого произошло удорожание проекта почти на 300 миллионов рублей.

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