Правила при нападении псов и культура собачников Нижнего Тагила: интервью с кинологом

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
Наш собеседник Ильдар Азмагулов работает с собаками очень давно. Сейчас он является представителем пермской школы дрессировки спортивно-тренировочного лагеря города Добрянка в Пермском крае. Занимается проведением соревнований по русскому рингу и по модьерингу. Несколько лет назад в Нижнем Тагиле Ильдар готовил собак под «русский ринг» — соревнования среди собак. Также к нему приходили люди с животными для работы в структурах ФСИН. Недавно одна из воспитанниц — бельгийская овчарка Зена — Ильдара взяла первое место на чемпионате ФСИН по Свердловской области.
Бродячие собаки могут нападать на людей по разным причинам. Возможно, человек зашел на ее территорию, а, может быть, где-то рядом находится ее «гнездо». Животное воспринимает это как угрозу своей безопасности.
Первое правило: не разворачиваться к собаке спиной. Если вы повернетесь к собаке спиной — обязательно покус.
Потому что спина — это уже мишень, собака укусит. Если будете бежать, собака воспримет это как побег, собака будет догонять и кусать, — поясняет кинолог Ильдар Азмагулов.
Второе правило: попытаться собраться с силами и смелостью и попробовать задавить собаку внутренне. По возможности, постараться при виде собаки успокоиться и не выделять адреналин.
На это способны немногие. Есть такие люди, я тому пример, которые могут задавить собаку внутренне. Собаки чувствуют адреналин, который человек выделяет при чувстве страха. Адреналин, выделяясь из пор, дает запах аммиака, или нашатырного спирта. Если человек духом сильный, то такой ситуации можно избежать, — рассказал Ильдар.
Если собака уже прыгает, можно попытаться закрыться предметом, который есть в руках, например, сумкой. Более подготовленным людям можно попытаться ударить собаку в грудь, или как говорят кинологи, в киль. Можно ударить пыром [если говорить футбольным языком, как носком бутсы по мячу], либо коленом, поясняет Ильдар.
Собаку нужно держать на расстоянии ноги. Если вы будете к ней лицом, а не спиной, то вы избежите покуса, — пояснил Ильдар Азмагулов.
Если на человека нападает стая собак, нужно искать вожака и противодействовать ему. Обычно это тот пес, который первым кидается.
Ильдар рассказал редакции, что ему приходилось защищать детей от нападения собак. Одному ребенку в такой ситуации будет сложно. Для защиты можно использовать баллончики, отпугиватели.
Детям сложнее справиться, особенно от крупной собаки, даже взрослому сложно. Если собака нападает на двоих ребят, то им нужно встать к друг другу спиной, прикрываться сумками, — уверяет специалист.
Редакция TagilCity.ru поинтересовалась у специалиста мнением по поводу ситуации, которая произошла 30 мая в Большой Лае, когда домашняя собака породы стаффорд напала на 10-летнего мальчика. Напомним, пес на самовыгуле накинулся на школьника и прокусил ему руку. Позже хозяйка собаки усыпила обоих питомцев.
Ребенку, конечно, активные действия применять не следовало. Но в целом, скажем, это проблема хозяев, что они позволяют такое собакам. Сейчас среди людей, особенно в Нижнем Тагиле, процветает то, что они просят: «Сделайте мне собаку, чтобы она всех кусала». А понимание того, что собака должна быть под контролем, управляемая, у людей нет. Это по большей части присутствует у владельцев собак породы ротвейлер, кане-корсо, стаффорд, питбуль и других. Собака должна быть обязательно подконтрольная, — отметил специалист.
У Ильдара есть пять собак породы малинуа, или бельгийская овчарка, они часто ездят по соревнованиям. Все живут в частном доме и собаки знают, что эта их территория, но без хозяина они нападать не будут. Собака — это оружие, уверен Ильдар, ведь животное может серьезно травмировать человека.
Я понимаю, что один вход в дом — и человек труп. Они могут артерию порвать на ноге. 5-6 минут и человека нет. И ты вряд ли уже что-то сделаешь. Если я скажу им: «Нет!», они не будут кидаться. А людям нужны собаки, которые будут рвать. Это проблема в культуре, в отношении. Люди, вы живете в социуме! Собака должна вас слышать и слушать, а не кидаться вправо и влево на всех. В лучшем случае, вы придете к штрафу. В худшем — это либо тюрьма, либо собаку у вас пристрелят.
Добавим, что накануне в Государственной думе приняли в третьем чтении законопроект о наказании для владельцев животных. Так, если животное покусало прохожего, хозяину может грозить штраф до 200 тысяч рублей.