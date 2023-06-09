Правила при нападении псов и культура собачников Нижнего Тагила: интервью с кинологом

Наш собеседник Ильдар Азмагулов работает с собаками очень давно. Сейчас он является представителем пермской школы дрессировки спортивно-тренировочного лагеря города Добрянка в Пермском крае. Занимается проведением соревнований по русскому рингу и по модьерингу. Несколько лет назад в Нижнем Тагиле Ильдар готовил собак под «русский ринг» — соревнования среди собак. Также к нему приходили люди с животными для работы в структурах ФСИН. Недавно одна из воспитанниц — бельгийская овчарка Зена — Ильдара взяла первое место на чемпионате ФСИН по Свердловской области.