Предприниматель заплатит миллион за незаконно срубленные сосны в Свердловской области

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
Из-за неправильной разметки, которая была совершена во время отвода лесосеки для вырубки деревьев, были вырублены сосны объемом 35 кубометров, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
В итоге организацией был нанесен ущерб, сумма которого превысила 1 миллион рублей. Природоохранная прокуратура после проведенной проверки отправила в суд иск о назначении штрафа компании, которая причинила вред природной среде.
Суд Режа удовлетворил требование и назначил компании штраф, размер которого соответствует нанесенному ущербу.
Напомним, в Нижнем Тагиле трем управляющим компаниям грозят штрафы от 100 до 200 тысяч рублей за несоблюдение требований уборки мусора.