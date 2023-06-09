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Предприниматель заплатит миллион за незаконно срубленные сосны в Свердловской области

9 июня 2023, 06:11
Фото: 1MI
Организация «Полесовщик» выплатит штраф более 1 миллиона рублей за незаконную вырубку сосен в Свердловской области.

Из-за неправильной разметки, которая была совершена во время отвода лесосеки для вырубки деревьев, были вырублены сосны объемом 35 кубометров, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В итоге организацией был нанесен ущерб, сумма которого превысила 1 миллион рублей. Природоохранная прокуратура после проведенной проверки отправила в суд иск о назначении штрафа компании, которая причинила вред природной среде.

Суд Режа удовлетворил требование и назначил компании штраф, размер которого соответствует нанесенному ущербу.

Напомним, в Нижнем Тагиле трем управляющим компаниям грозят штрафы от 100 до 200 тысяч рублей за несоблюдение требований уборки мусора.

Три управляющие компании Нижнего Тагила судят за мусор
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Природа#Природоохранная прокуратура#Организация#Штраф#Ущерб
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