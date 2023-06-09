Продажу алкоголя запретят в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Это связано с празднованием Дня России. Документ об этом размещен на сайте мэрии. Запрет будет распространяться на определенные территории.
К примеру, алкоголь не будут продавать в границах улиц 8 Марта, Малышева, Толмачева, Первомайской, Горького, проспекта Ленина и набережной Рабочей молодежи. В торговых точках состоятся проверки на выполнение этого правила.
Также, согласно распоряжению, в честь праздника состоятся уборки в Историческом сквере и в парке Маяковского, появится четыре мобильных туалета и два дополнительных мусорных контейнера.
А уже в 12 часов в Историческом сквере начнется концерт «Хором славим Россию и город!». Также будут работать музей, посетить которые можно бесплатно.