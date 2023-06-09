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Продажу алкоголя запретят в Екатеринбурге

9 июня 2023, 13:52
Фото: 1MI
В Екатеринбурге 12 июня будет запрещено продавать алкогольную продукцию. Запрет будет действовать с 10 до 15 часов.

Это связано с празднованием Дня России. Документ об этом размещен на сайте мэрии. Запрет будет распространяться на определенные территории.

К примеру, алкоголь не будут продавать в границах улиц 8 Марта, Малышева, Толмачева, Первомайской, Горького, проспекта Ленина и набережной Рабочей молодежи. В торговых точках состоятся проверки на выполнение этого правила.

Также, согласно распоряжению, в честь праздника состоятся уборки в Историческом сквере и в парке Маяковского, появится четыре мобильных туалета и два дополнительных мусорных контейнера.

А уже в 12 часов в Историческом сквере начнется концерт «Хором славим Россию и город!». Также будут работать музей, посетить которые можно бесплатно.

Сотня литров суррогатного алкоголя найдена в Екатеринбурге
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#Елена Озерова#Екатеринбург#Запрет#Праздник#Алкоголь#Общество
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