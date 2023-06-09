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Прокуратура начала проверку из-за забастовки шахтеров в Свердловской области

9 июня 2023, 09:01
Фото: 1MI
После того, как в Асбесте Свердловской области шахтеры устроили забастовку, прокуратура региона начала проверку соблюдения их трудовых прав.

На предприятие выехал и. о. прокурора Асбеста Егор Плеханов. Он спустился в шахту, пообщался с работниками и принял от них обращение. Уже известно, что долгов по зарплате перед сотрудниками не имеется.

Они уже осмотрены врачом. Мужчины здоровы. Проблем с водой и питьем у них нет. Также на предприятие прибыли сотрудники региональной прокуратуры. На месте работает мобильная приемная.

В ходе проверки планируется проверить, соблюдается ли трудовое законодательство. В том числе, проводятся ли мероприятия по сокращению работников. После окончания проверки будут приняты соответствующие меры.

Напомним, забастовка шахтеров в Асбесте началась 8 июня 2023 года. После завершения рабочей смены бригада отказалась выходить на поверхность. Свой поступок мужчины мотивировали тем, что они не согласны с предстоящим сокращением.

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#Ирина Кирилова#Забастовка#Шахтер#Прокуратура#Скандал#Общество#Свердловская область#Асбест
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