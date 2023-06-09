Прокуратура начала проверку из-за забастовки шахтеров в Свердловской области

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
На предприятие выехал и. о. прокурора Асбеста Егор Плеханов. Он спустился в шахту, пообщался с работниками и принял от них обращение. Уже известно, что долгов по зарплате перед сотрудниками не имеется.
Они уже осмотрены врачом. Мужчины здоровы. Проблем с водой и питьем у них нет. Также на предприятие прибыли сотрудники региональной прокуратуры. На месте работает мобильная приемная.
В ходе проверки планируется проверить, соблюдается ли трудовое законодательство. В том числе, проводятся ли мероприятия по сокращению работников. После окончания проверки будут приняты соответствующие меры.
Напомним, забастовка шахтеров в Асбесте началась 8 июня 2023 года. После завершения рабочей смены бригада отказалась выходить на поверхность. Свой поступок мужчины мотивировали тем, что они не согласны с предстоящим сокращением.