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Пьяный нарушитель противопожарного режима представился чиновником из Нижнего Тагила

9 июня 2023, 15:58
Фото: 1MI
Пьяный мужчина, разводивший огонь в поселке Асбестовском около озера, утверждал, что он является чиновником из Нижнего Тагила.

Нарушителя заметила контрольная группа. Сделанные замечания мужчина игнорировал. Он заявил, что является нижнетагильским чиновником и что он собирается приготовить на разведенном костре уху, рассказали в Telegram-канале «Не для протокола».

На свердловчанина планируется составить протокол. Также ему грозит административный штраф от 10 до 20 тысяч рублей за несоблюдение противопожарного режима, действующего в регионе.

Напомним, 3 июня 2023 года в Свердловской области патрульные группы выявили местных жителей, нарушающих особый противопожарный режим. В отношении нарушителей были составлены административные протоколы.

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#Свердловская область#Инцидент#Проверка#Нарушитель#Противопожарный режим#Общество#Массовые пожары в Свердловской области весной 2023 года#Елизавета Зиборова
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