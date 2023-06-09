Пьяный нарушитель противопожарного режима представился чиновником из Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
Modified Сегодня, 15:58
Updated Сегодня, 15:58
Нарушителя заметила контрольная группа. Сделанные замечания мужчина игнорировал. Он заявил, что является нижнетагильским чиновником и что он собирается приготовить на разведенном костре уху, рассказали в Telegram-канале «Не для протокола».
На свердловчанина планируется составить протокол. Также ему грозит административный штраф от 10 до 20 тысяч рублей за несоблюдение противопожарного режима, действующего в регионе.
Напомним, 3 июня 2023 года в Свердловской области патрульные группы выявили местных жителей, нарушающих особый противопожарный режим. В отношении нарушителей были составлены административные протоколы.