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Рекордный дефицит кадров зафиксирован в Свердловской области

9 июня 2023, 04:13
Фото: 1MI
В мае 2023 года в Свердловской области на одну вакансию пришлось 2,5 резюме. Это рекордно низкий уровень кадров с 2021 года.

Максимум показателя в регионе был зафиксирован в апреле и мае 2022 года — на одну вакансию было 4,6 резюме. Позже этот показатель стал понижаться, рассказали в пресс-службе HeadHunter.

При этом нормальным показателем считается 5-7,9 резюме соискателей на вакансию.

По данным аналитиков, самые невостребованные вакансии — в сфере медицины, на одну вакансию медицинского специалиста приходится 1,2 резюме.

Кроме того, наблюдается дефицит кадров в сферах автомобильного бизнеса, производства, сервисного обслуживания, розничной торговли, строительства и рабочего персонала.

Напомним, в апреле 2023 года мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев заявил, что в городе не хватает рабочих на предприятиях и в малом бизнесе.

Глава Нижнего Тагила заявил о дефиците рабочей силы
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Дефицит кадров#Вакансии#Работа#Аналитика#Специальности#Экономика
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