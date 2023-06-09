Рекордный дефицит кадров зафиксирован в Свердловской области

Posted Сегодня, 04:13
Published Сегодня, 04:13
Modified Сегодня, 04:13
Updated Сегодня, 04:13
Максимум показателя в регионе был зафиксирован в апреле и мае 2022 года — на одну вакансию было 4,6 резюме. Позже этот показатель стал понижаться, рассказали в пресс-службе HeadHunter.
При этом нормальным показателем считается 5-7,9 резюме соискателей на вакансию.
По данным аналитиков, самые невостребованные вакансии — в сфере медицины, на одну вакансию медицинского специалиста приходится 1,2 резюме.
Кроме того, наблюдается дефицит кадров в сферах автомобильного бизнеса, производства, сервисного обслуживания, розничной торговли, строительства и рабочего персонала.
Напомним, в апреле 2023 года мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев заявил, что в городе не хватает рабочих на предприятиях и в малом бизнесе.