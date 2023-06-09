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Родственники доставленного в больницу пенсионера разыскиваются в Екатеринбурге

9 июня 2023, 13:39
Фото: 1MI
Разыскиваются родственники пожилого человека с бородой и усами, который был с улицы привезен в больницу в Екатеринбурге ночью 9 июня 2023 года. Пенсионер не помнит о себе ничего, кроме своего имени.

Бригаду скорой помощи пенсионеру вызвала девушка, заметившая, что мужчина не понимает, где он находится.

Фото: Поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт"

По словам волонтеров отряда «Лиза Алерт», которые занимаются поиском родственников, каких-либо внешних повреждений у екатеринбуржца нет. В настоящий момент он находится в медучреждении.

Мужчина худощавого телосложения, ростом 170 сантиметров. Одет в черную кофту с белыми полосками, черные ботинки и темные джинсы.

Напомним, 8 июня 2023 года в Екатеринбурге пропала 15-летняя девочка, не вернувшаяся домой с прогулки.

Ушла гулять и не вернулась: в Екатеринбурге пропала 15-летняя девочка
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Екатеринбург#Инцидент#Поиски#Лиза Алерт#Поисковый отряд#Скорая помощь#Больница#Ориентировка#Происшествия
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