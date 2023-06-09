Родственники доставленного в больницу пенсионера разыскиваются в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Бригаду скорой помощи пенсионеру вызвала девушка, заметившая, что мужчина не понимает, где он находится.
По словам волонтеров отряда «Лиза Алерт», которые занимаются поиском родственников, каких-либо внешних повреждений у екатеринбуржца нет. В настоящий момент он находится в медучреждении.
Мужчина худощавого телосложения, ростом 170 сантиметров. Одет в черную кофту с белыми полосками, черные ботинки и темные джинсы.
Напомним, 8 июня 2023 года в Екатеринбурге пропала 15-летняя девочка, не вернувшаяся домой с прогулки.