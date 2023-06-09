Рога лося и когти медведя пыталась увезти в Дубай жительница Екатеринбурга

В багаже 45-летней женщины нашли пять когтей и два рога. Оказалось, что предметы передали ей знакомые. Планировалось, что они будут украшать жилище женщины, а также использоваться в качестве украшений. Екатеринбурженка уточнила, что о законах не знала.