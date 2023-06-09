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Рога лося и когти медведя пыталась увезти в Дубай жительница Екатеринбурга

9 июня 2023, 10:22
Фото: Пресс-служба Уральского таможенного управления
Жительница Екатеринбурга пыталась провезти в Дубай рога лося и когти медведя в багаже. Ее остановили в аэропорту Кольцово.

В багаже 45-летней женщины нашли пять когтей и два рога. Оказалось, что предметы передали ей знакомые. Планировалось, что они будут украшать жилище женщины, а также использоваться в качестве украшений. Екатеринбурженка уточнила, что о законах не знала.

Ее остановили таможенники в аэропорту Кольцово — пассажирка выбрала «зеленый» коридор, заявив об отсутствии товаров для декларирования. Разрешительных документов у нее не нашлось.

Содержимое чемодана отправили на экспертизу, которая подтвердила, что объекты получены охотничьим промыслом. Рога лося обработали и зачистили, а когти, могли принадлежать как бурому, так и гималайскому медведю.

На них нужно было оформить разрешение для вывоза и ветеринарный сертификат. В отношении женщины возбуждено дело об административном правонарушении.

Ранее в аэропорту Кольцово женщина оставила кошку породы сфинкс возле мусорного ведра. Владелице запретили перевозку питомца.

Пассажирка аэропорта в Екатеринбурге выбросила кошку-сфинкса
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#Марина Шорина#Екатеринбург#Таможня#Аэропорт «Кольцово»#Медведь#Лось#Природа
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