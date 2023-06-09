Рога лося и когти медведя пыталась увезти в Дубай жительница Екатеринбурга

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
В багаже 45-летней женщины нашли пять когтей и два рога. Оказалось, что предметы передали ей знакомые. Планировалось, что они будут украшать жилище женщины, а также использоваться в качестве украшений. Екатеринбурженка уточнила, что о законах не знала.
Ее остановили таможенники в аэропорту Кольцово — пассажирка выбрала «зеленый» коридор, заявив об отсутствии товаров для декларирования. Разрешительных документов у нее не нашлось.
Содержимое чемодана отправили на экспертизу, которая подтвердила, что объекты получены охотничьим промыслом. Рога лося обработали и зачистили, а когти, могли принадлежать как бурому, так и гималайскому медведю.
На них нужно было оформить разрешение для вывоза и ветеринарный сертификат. В отношении женщины возбуждено дело об административном правонарушении.
Ранее в аэропорту Кольцово женщина оставила кошку породы сфинкс возле мусорного ведра. Владелице запретили перевозку питомца.