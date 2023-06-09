С введением ЕДП возможности использования маткапитала были расширены. Теперь, с 1 января 2023 года, пособие из средств маткапитала можно оформить на любого по счету ребенка до 3 лет, даже на первенца. Причем родители могут одновременно получать и ЕДП, и пособие из МСК на одних и тех же детей. Главное условие — чтобы сумма маткапитала была достаточной для осуществления выплаты (возможно, кто-то уже использовал средства МСК для оплаты посещения детского сада и покупки средств реабилитации для ребенка-инвалида). Справку о состоянии счета можно заказать в СФР или обратиться к специальному онлайн-сервису на сайте ведомства.