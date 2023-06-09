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С июня в Нижнем Тагиле вводятся новые даты выплат на детей

9 июня 2023, 14:30
Фото: piqsels.com
С июня в Нижнем Тагиле вводятся новые даты выплат на детей
Пособия на детей с июня в Нижнем Тагиле выплачиваются по новому графику. Теперь даты выплат стали общероссийскими. Когда ждать единого детского пособия и других выплат, читайте в нашем материале.

обновленном формате. Сразу несколько отдельных выплат объединили в единое детское пособие (ЕДП). Его еще называют универсальным. ЕДП включает выплаты детям от 3 до 7 лет, от 8 до 17 лет и другие, в том числе и пособия беременным. Все эти субсидии назначаются с учетом среднего дохода семьи, если он ниже прожиточного минимума, принятого в регионе.

Ранее у пособий были разные даты зачислений, которые местные органы соцзащиты регулировали самостоятельно. Но теперь ситуация изменилась.

«С июня начнут применяться новые правила, и семьям в любой точке страны единые детские выплаты будут приходить в один день, 3-го числа, за предыдущий месяц», — сообщили в Социальном фонде России (СФР).

СФР был образован в результате объединения двух ведомств — Пенсионного фонда (России) и Фонда социального страхования (ФСС) — и начал свою работу 1 января 2023 года. СФР занимается назначением и выплатой ЕДП и других детских выплат. В частности, пособия из средств материнского семейного капитала (МСК).

С июня в Нижнем Тагиле вводятся новые даты выплат на детейС июня в Нижнем Тагиле вводятся новые даты выплат на детей
С июня в Нижнем Тагиле вводятся новые даты выплат на детей
Фото: piqsels.com

Кому положены ежемесячные выплаты на детей из материнского капитала

О том, что средства МСК можно использовать, оформив их в качестве ежемесячного пособия для детей до 3 лет, было объявлено в 2018 году. Но тогда возможности родителей были ограничены. Пособие можно было оформить только на второго ребенка, который родился или был усыновлен после 1 января 2018 года.

С введением ЕДП возможности использования маткапитала были расширены. Теперь, с 1 января 2023 года, пособие из средств маткапитала можно оформить на любого по счету ребенка до 3 лет, даже на первенца. Причем родители могут одновременно получать и ЕДП, и пособие из МСК на одних и тех же детей. Главное условие — чтобы сумма маткапитала была достаточной для осуществления выплаты (возможно, кто-то уже использовал средства МСК для оплаты посещения детского сада и покупки средств реабилитации для ребенка-инвалида). Справку о состоянии счета можно заказать в СФР или обратиться к специальному онлайн-сервису на сайте ведомства.

Заявление о выплате пособия из средств МСК необходимо подать в отделение СФР в Нижнем Тагиле. Также можно произвести оформление через портал «Госуслуги» или обратившись в МФЦ. Работа по заявлению ведется до десяти рабочих дней. За это время будет изучен среднедушевой доход семьи — его уровень не должен быть выше двух прожиточных минимумов для трудоспособного населения, установленных в регионе. Такие семьи освобождены от мероприятий по оценке имущества.

Кому положены ежемесячные выплаты на детей из материнского капиталаКому положены ежемесячные выплаты на детей из материнского капитала
Кому положены ежемесячные выплаты на детей из материнского капитала
Фото: piqsels.com

При положительном ответе кандидату пособие из средств МСК в размере одного прожиточного регионального минимума на ребенка (в Свердловской области это 14 623 рубля) будет выплачиваться адресату в течение 12 месяцев. Затем заявку надо будет подать заново, так как финансовые условия семьи могут измениться в лучшую сторону, тогда она будет исключена из категории адресатов, как не соответствующая условиям.

ВАЖНО!

В Свердловской области ежемесячное пособие на ребенка до трех лет из средств МСК получают 7 тысяч семей.

Денежная сумма, согласно новому графику СФР, будет поступать пятого числа каждого месяца — ежемесячно, на карту «Мир». Если же на этот день выпадет выходной или праздничный день, то средства поступят в день, предшествующий выплате, но не позже.

Кому положены ежемесячные выплаты на детей из материнского капиталаКому положены ежемесячные выплаты на детей из материнского капитала
Кому положены ежемесячные выплаты на детей из материнского капитала
Фото: 1MI
#Нижний Тагил#Выплаты#Пособие#Дети
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