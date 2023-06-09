Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
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Updated Сегодня, 14:30
обновленном формате. Сразу несколько отдельных выплат объединили в единое детское пособие (ЕДП). Его еще называют универсальным. ЕДП включает выплаты детям от 3 до 7 лет, от 8 до 17 лет и другие, в том числе и пособия беременным. Все эти субсидии назначаются с учетом среднего дохода семьи, если он ниже прожиточного минимума, принятого в регионе.
Ранее у пособий были разные даты зачислений, которые местные органы соцзащиты регулировали самостоятельно. Но теперь ситуация изменилась.
«С июня начнут применяться новые правила, и семьям в любой точке страны единые детские выплаты будут приходить в один день, 3-го числа, за предыдущий месяц», — сообщили в Социальном фонде России (СФР).
СФР был образован в результате объединения двух ведомств — Пенсионного фонда (России) и Фонда социального страхования (ФСС) — и начал свою работу 1 января 2023 года. СФР занимается назначением и выплатой ЕДП и других детских выплат. В частности, пособия из средств материнского семейного капитала (МСК).
О том, что средства МСК можно использовать, оформив их в качестве ежемесячного пособия для детей до 3 лет, было объявлено в 2018 году. Но тогда возможности родителей были ограничены. Пособие можно было оформить только на второго ребенка, который родился или был усыновлен после 1 января 2018 года.
С введением ЕДП возможности использования маткапитала были расширены. Теперь, с 1 января 2023 года, пособие из средств маткапитала можно оформить на любого по счету ребенка до 3 лет, даже на первенца. Причем родители могут одновременно получать и ЕДП, и пособие из МСК на одних и тех же детей. Главное условие — чтобы сумма маткапитала была достаточной для осуществления выплаты (возможно, кто-то уже использовал средства МСК для оплаты посещения детского сада и покупки средств реабилитации для ребенка-инвалида). Справку о состоянии счета можно заказать в СФР или обратиться к специальному онлайн-сервису на сайте ведомства.
Заявление о выплате пособия из средств МСК необходимо подать в отделение СФР в Нижнем Тагиле. Также можно произвести оформление через портал «Госуслуги» или обратившись в МФЦ. Работа по заявлению ведется до десяти рабочих дней. За это время будет изучен среднедушевой доход семьи — его уровень не должен быть выше двух прожиточных минимумов для трудоспособного населения, установленных в регионе. Такие семьи освобождены от мероприятий по оценке имущества.
При положительном ответе кандидату пособие из средств МСК в размере одного прожиточного регионального минимума на ребенка (в Свердловской области это 14 623 рубля) будет выплачиваться адресату в течение 12 месяцев. Затем заявку надо будет подать заново, так как финансовые условия семьи могут измениться в лучшую сторону, тогда она будет исключена из категории адресатов, как не соответствующая условиям.
ВАЖНО!
В Свердловской области ежемесячное пособие на ребенка до трех лет из средств МСК получают 7 тысяч семей.
Денежная сумма, согласно новому графику СФР, будет поступать пятого числа каждого месяца — ежемесячно, на карту «Мир». Если же на этот день выпадет выходной или праздничный день, то средства поступят в день, предшествующий выплате, но не позже.