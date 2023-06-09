Школьники массово отравились в лагере Верхней Пышмы

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Пострадавшие ходят в разные детские лагеря. Среди них ученики художественной школы, учащиеся из образовательных организаций № 4 и № 22. Родители зафиксировали, что у всех схожие симптомы — рвота, высокая температура, обезвоживание. Первые обращения в медучреждения были еще 7 июня.
Сейчас лагерь от художественной школы не закрыли, а тот, что при школе № 4, не будет работать с 9 до 12 июня. Дети сдали анализы, но предварительно родители думают, что у них кишечная инфекция, ротовирус или нановирус.
В управлении образования подтвердили «КП-Екатеринбург», что случаи заболевания среди детей были, а то, что это отравление — пока не установлено. Причину выяснят сотрудники Роспотребнадзора.
В октябре прошлого года случилось массовое отравление младшеклассников в школе № 1 Нижнего Тагила. Учебное заведение закрывали, чтобы обработать, а несовершеннолетние ушли на дистант.
Предварительные результаты проверки показали, что норовирус они «подхватили» именно в школьной столовой. В пищеблоке грязная посуда могла храниться вместе с чистой, а готовые и сырые продукты лежали рядом друг с другом.