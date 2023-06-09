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Школьники массово отравились в лагере Верхней Пышмы

9 июня 2023, 11:27
Фото: 1MI
В Верхней Пышме произошло массовое отравление детей, которые посещали школу №33. Туда их отправили на обед.

Пострадавшие ходят в разные детские лагеря. Среди них ученики художественной школы, учащиеся из образовательных организаций № 4 и № 22. Родители зафиксировали, что у всех схожие симптомы — рвота, высокая температура, обезвоживание. Первые обращения в медучреждения были еще 7 июня.

Сейчас лагерь от художественной школы не закрыли, а тот, что при школе № 4, не будет работать с 9 до 12 июня. Дети сдали анализы, но предварительно родители думают, что у них кишечная инфекция, ротовирус или нановирус.

В управлении образования подтвердили «КП-Екатеринбург», что случаи заболевания среди детей были, а то, что это отравление — пока не установлено. Причину выяснят сотрудники Роспотребнадзора.

В октябре прошлого года случилось массовое отравление младшеклассников в школе № 1 Нижнего Тагила. Учебное заведение закрывали, чтобы обработать, а несовершеннолетние ушли на дистант.

Предварительные результаты проверки показали, что норовирус они «подхватили» именно в школьной столовой. В пищеблоке грязная посуда могла храниться вместе с чистой, а готовые и сырые продукты лежали рядом друг с другом.

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#Марина Шорина#Отравление#Школьники#Столовая#Детский лагерь#Общество#Верхняя Пышма
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