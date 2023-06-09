Сотрудники ГАИ устроят облаву на пьяных водителей в Свердловской области

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
На особый контроль они возьмут движение по загородным дорогам для исключения выездов автомобилистов на встречку. Рейды называются «Безопасная дорога». Об этом сообщает региональное Управление ГИБДД.
Сотрудников ГАИ можно будет встретить везде: в городах, сельских территориях и дачных поселках. В своей работе инспекторы будут использовать в том числе скрытое наблюдение, а также фиксацию посредством видеосъемки.
О фактах нарушения ПДД или пьяных водителях следует сообщать по телефонам 02 или 112.