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Сотрудники ГАИ устроят облаву на пьяных водителей в Свердловской области

9 июня 2023, 12:29
Фото: 1MI
В Свердловской области в выходные сотрудники ГАИ выйдут в рейды, чтобы поймать нарушителей ПДД. В основном они будут ловить пьяных водителей.

На особый контроль они возьмут движение по загородным дорогам для исключения выездов автомобилистов на встречку. Рейды называются «Безопасная дорога». Об этом сообщает региональное Управление ГИБДД.

Сотрудников ГАИ можно будет встретить везде: в городах, сельских территориях и дачных поселках. В своей работе инспекторы будут использовать в том числе скрытое наблюдение, а также фиксацию посредством видеосъемки.

О фактах нарушения ПДД или пьяных водителях следует сообщать по телефонам 02 или 112.

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#Елена Озерова#Свердловская область#ГИБДД#Рейды#Пьяные водители#Транспорт
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