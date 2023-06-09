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Published Сегодня, 13:28

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Срочник с автоматом сбежал из военной части в Брянской области

9 июня 2023, 13:28
Фото: 1MI
В Брянской области срочник самовольно покинул военную часть, прихватив с собой оружие. На территории региона объявлен план «Перехват».

Известно, что сбежавшему 20 лет и его зовут Вячеслав. Он был призван из села Леньки Алтайского края, пишут «Новые известия».

Почем солдат дезертировал неизвестно. С собой при побеге он взял автомат Калашникова и 120 патронов.

Напомним, что после начала СВО в стране было ужесточено наказание за дезертирство, так что юноше грозит до 15 лет тюрьмы. Однако также по закону дезертир может быть освобожден от уголовной ответственности, если это действо стало следствием стечения тяжелых обстоятельств.

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#Брянск#Срочник#Побег#Дезертир#Происшествия#Елена Озерова
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