Срочник с автоматом сбежал из военной части в Брянской области

Напомним, что после начала СВО в стране было ужесточено наказание за дезертирство, так что юноше грозит до 15 лет тюрьмы. Однако также по закону дезертир может быть освобожден от уголовной ответственности, если это действо стало следствием стечения тяжелых обстоятельств.