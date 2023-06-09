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Стрельбу по самокатчику открыл мужчина на иномарке в Екатеринбурге

9 июня 2023, 10:45
Фото: 1MI
В Екатеринбурге в Пионерском районе мужчина на черном автомобиле Range Rover открыл стрельбу по самокатчику. ЧП случилось 8 июня. Все это видели прохожие.

По словам очевидцев событий, некие мальчики катались на самокатах и подрезали автолюбителя, что ему не понравилось. Он вышел из машины и произвел два выстрела пишет Е1.

Первая пуля улетела в дорожный знак, а второй — в живот парню, об этом рассказала местная жительница Анастасия, которая оказала пострадавшему первую помощь.

По ее словам, парень потерял много крови и сильно кричал. А сам дебошир после произошедшего уехал.

Однако он не знал, что улица Учителей перекрыта из-за дорожных работ, и заехал в тупик. Пока он совершал разворот, раненый юноша запомнил номер его машины. Эти данные они передали полицейским.

В полиции отметили, что 19-летний самокатчик был пьян. Его отвезли в больницу и сделали операцию.

Стреляющего задержали по горячим следам. Им оказался 61-летний мужчина. Сейчас он под стражей. Возбуждено уголовное дело за причинение вреда здоровью. Оружие у него изъяли.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Самокат#Стрельба#Иномарка#Дебошир#Пуля#Криминал
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