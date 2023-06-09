tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:22

Published Сегодня, 04:22

Modified Сегодня, 04:24

Updated Сегодня, 04:24

Изображение материала

Центр общественного наблюдения заработал в Свердловской области

9 июня 2023, 04:22
Фото: 1MI
В рамках избирательной компании 2023 года в Свердловской области начал работу Центр общественного наблюдения. Он будет готовить наблюдателей для контроля легитимности выборов.

Последняя достигается за счет подготовленных наблюдателей. Они будут работать на избирательных участках, а также обеспечат видеоконтроль, рассказал председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин.

Он возглавил Центр вместе с омбудсменом Татьяной Мерзляковой. Организация подготовит 2,5 тысячи наблюдателей для работы на избирательных участках Свердловской области. Стать наблюдателями могут все желающие. Им предстоит не просто пройти обучение, но и сдать зачет. Процесс набора уже начался.

Татьяна Мерзлякова уверена, что наблюдение будет соответствовать законодательству. Будет сделано все возможное, чтобы нарушений во время выборов не было. Она отметила, что Она отметила, что впервые с электронным голосованием будут помогать студенты УрФУ. Также будет задействована молодежная избирательная комиссия.

По словам председателя регионального избиркома Елены Клименко, жители доверяют ЦОН. По ее словам, они получают от наблюдателей все ответы на свои вопросы.

По ее словам, всего на территории области запланированы 11 избирательных кампаний. Это дополнительные выборы депутатов ЗакСО, депутатов гордум и глав поселений.

Элиты бьются за влияние в новом созыве Гордумы Екатеринбурга
Узнать подробнее
Читайте также:
Студенты, лоббисты и другие. Кто заявился на праймериз ЕР в Гордуму Екатеринбурга«Детская фракция»: в Гордуму Екатеринбурга могут попасть дети известных людейКак выглядит «криминальная карта» Екатеринбурга накануне выборов в Гордуму
#Ирина Кирилова#Выборы#Депутаты#Наблюдатели#Политика#Екатеринбург#Свердловская область
Подпишитесь
Зона комфорта: детская поликлиника на ГГМ открылась после ремонта в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:04
Семья погибшей учительницы в ДТП с инкассаторским авто в Тагиле получила миллион
6 июня 06:16
Сколько получат добровольцы Свердловской области за ранение или гибель на СВО
Вчера, 11:12
Горбольницу №1 в Нижнем Тагиле проверят после падения 94-летней бабушки
Вчера, 13:04
Семья в Первоуральске едва не сгорела заживо. Их спас ребенок
Вчера, 12:33
Способное вызвать поражение почек и печени мороженое найдено в Свердловской области
Вчера, 11:59