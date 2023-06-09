Центр общественного наблюдения заработал в Свердловской области

Posted Сегодня, 04:22
Published Сегодня, 04:22
Modified Сегодня, 04:24
Updated Сегодня, 04:24
Последняя достигается за счет подготовленных наблюдателей. Они будут работать на избирательных участках, а также обеспечат видеоконтроль, рассказал председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин.
Он возглавил Центр вместе с омбудсменом Татьяной Мерзляковой. Организация подготовит 2,5 тысячи наблюдателей для работы на избирательных участках Свердловской области. Стать наблюдателями могут все желающие. Им предстоит не просто пройти обучение, но и сдать зачет. Процесс набора уже начался.
Татьяна Мерзлякова уверена, что наблюдение будет соответствовать законодательству. Будет сделано все возможное, чтобы нарушений во время выборов не было. Она отметила, что Она отметила, что впервые с электронным голосованием будут помогать студенты УрФУ. Также будет задействована молодежная избирательная комиссия.
По словам председателя регионального избиркома Елены Клименко, жители доверяют ЦОН. По ее словам, они получают от наблюдателей все ответы на свои вопросы.
По ее словам, всего на территории области запланированы 11 избирательных кампаний. Это дополнительные выборы депутатов ЗакСО, депутатов гордум и глав поселений.