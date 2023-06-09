Центр общественного наблюдения заработал в Свердловской области

Татьяна Мерзлякова уверена, что наблюдение будет соответствовать законодательству. Будет сделано все возможное, чтобы нарушений во время выборов не было. Она отметила, что Она отметила, что впервые с электронным голосованием будут помогать студенты УрФУ. Также будет задействована молодежная избирательная комиссия.