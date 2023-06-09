Учительницу из Арамиля подозревают в дискредитации армии РФ

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Учительница Дарья Сергеева преподает в художественной школе, сообщили мама и адвокат подозреваемой, пишет 66.ru.
Из квартиры учительницы изъят ноутбук, телефон и тот самый плакат. Ее отвезли на допрос в СК в Сысерть, а после отпустили под подписку о невыезде, сообщили родные педагога.
Осенью прошлого года Дарье назначали штраф — 15 тысяч рублей за высказывание против спецоперации. Тогда она выложила в соцсети плакат с подобным высказываем.