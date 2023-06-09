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Учительницу из Арамиля подозревают в дискредитации армии РФ

9 июня 2023, 10:35
Фото: 1MI
В Арамиле к местной учительнице домой ворвались силовики. Это произошло после возбуждения на нее уголовного дела о дискредитации армии. Учительница высказалась против СВО, написав это на бюллетене.

Учительница Дарья Сергеева преподает в художественной школе, сообщили мама и адвокат подозреваемой, пишет 66.ru.

Из квартиры учительницы изъят ноутбук, телефон и тот самый плакат. Ее отвезли на допрос в СК в Сысерть, а после отпустили под подписку о невыезде, сообщили родные педагога.

Осенью прошлого года Дарье назначали штраф — 15 тысяч рублей за высказывание против спецоперации. Тогда она выложила в соцсети плакат с подобным высказываем.

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#Елена Озерова#Обыск#Арамиль#Дискредитация армии#Происшествия#Свердловская область#Операция на Украине
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