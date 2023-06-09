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УК заплатит миллион за смерть жителя Екатеринбурга после падения на тротуаре

9 июня 2023, 07:57
Фото: 1MI
Мать мужчины из Екатеринбурга получит миллион рублей после ЧП: сын упал на тротуаре и умер.

После произошедшего женщина засудила управляющую компанию. Суд призвал УК выплатить пострадавшей стороне один миллион рублей, пишет «АиФ».

Смертельные травмы на тротуаре екатеринбуржец получил 30 ноября прошлого года. Он поскользнулся на наледи на придомовой территории возле дома по улице Гагарина, 55. Ему было 30 лет.

После падения у мужчины диагностировали разные травмы, после которых он скончался. Миллион рублей взыскали с ООО «Фонд Радомир» в качестве компенсации морального вреда.

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