Ушла гулять и не вернулась: в Екатеринбурге пропала 15-летняя девочка

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
Modified Сегодня, 04:48
Updated Сегодня, 04:48
Рост пропавшей девочки составляет 160 сантиметров, среднее телосложение, цвет волос темный, карие глаза. В день пропажи на ней были светлые джинсы, темная кофта и темная куртка, а также кроссовки белого цвета, пишет Е1.
Родители обратились с заявлением о пропаже в полицию, а также в поисковый отряд «Прорыв». Родственники утверждают, что проблем в семье и в школе у подростка нет.
Напомним, в Заречном на протяжении месяца ищут 85-летнюю женщину, которая пропала 12 мая 2023 года.