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Ушла гулять и не вернулась: в Екатеринбурге пропала 15-летняя девочка

9 июня 2023, 04:48
Фото: 1MI

15-летняя девочка бесследно исчезла в Екатеринбурге

Исчезла 15-летняя девочка из Екатеринбурга, вышедшая из дома на прогулку. Подросток пропала 8 июня 2023 года.

Рост пропавшей девочки составляет 160 сантиметров, среднее телосложение, цвет волос темный, карие глаза. В день пропажи на ней были светлые джинсы, темная кофта и темная куртка, а также кроссовки белого цвета, пишет Е1.

Фото: Поисково-спасательный отряд "Прорыв"

Родители обратились с заявлением о пропаже в полицию, а также в поисковый отряд «Прорыв». Родственники утверждают, что проблем в семье и в школе у подростка нет.

Напомним, в Заречном на протяжении месяца ищут 85-летнюю женщину, которая пропала 12 мая 2023 года.

Поиски ярко одетой 85-летней бабушки продолжаются уже месяц в Заречном
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Ребенок#Полиция#Поиски#Поисковый отряд#Подросток#Девочка#Пропавшая#Происшествия
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