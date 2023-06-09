В Екатеринбург прибыл глава Минобрнауки РФ

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
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Updated Сегодня, 07:30
Они уже посетили будущий новый кампус УрФУ, а также территорию, а также здания для институтов радиоэлектроники, экономики и СУНЦ, пишет ЕАН.
После этого они встретились со студентами-иностранцами, которые обучаются в Екатеринбурге по программе Россотрудничества. Среди студентов есть молодые люди и девушки из Сербии, Южной Осетии и Белоруси.
Отмечается, что игры в рамках фестиваля университетского спорта пройдут в областном центре с 19 по 31 августа. Он состоится вместо Универсиады, которая должна состояться, однако ее перенесли на неопределенное время.
Соревнования пройдут 15 видам спорта. В них поучаствуют атлеты из 94 стран мира.