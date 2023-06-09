tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:28

Published Сегодня, 07:28

Modified Сегодня, 07:30

Updated Сегодня, 07:30

Изображение материала

В Екатеринбург прибыл глава Минобрнауки РФ

9 июня 2023, 07:28
Фото: ЕАН
Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков прибыл в Екатеринбург 9 июня. Вместе с главой региона Евгением Куйвашевым он осматривает объекты фестиваля университетского спорта.

Они уже посетили будущий новый кампус УрФУ, а также территорию, а также здания для институтов радиоэлектроники, экономики и СУНЦ, пишет ЕАН.

После этого они встретились со студентами-иностранцами, которые обучаются в Екатеринбурге по программе Россотрудничества. Среди студентов есть молодые люди и девушки из Сербии, Южной Осетии и Белоруси.

Отмечается, что игры в рамках фестиваля университетского спорта пройдут в областном центре с 19 по 31 августа. Он состоится вместо Универсиады, которая должна состояться, однако ее перенесли на неопределенное время.

Соревнования пройдут 15 видам спорта. В них поучаствуют атлеты из 94 стран мира.

Кубок Харламова впервые прибыл в Нижний Тагил
Узнать подробнее
#Министр#Губернатор#Рабочая поездка#Политика#Екатеринбург#Евгений Куйвашев#Елена Озерова
Подпишитесь
Зона комфорта: детская поликлиника на ГГМ открылась после ремонта в Нижнем Тагиле
Вчера, 11:04
Семья погибшей учительницы в ДТП с инкассаторским авто в Тагиле получила миллион
6 июня 06:16
Сколько получат добровольцы Свердловской области за ранение или гибель на СВО
Вчера, 11:12
Горбольницу №1 в Нижнем Тагиле проверят после падения 94-летней бабушки
Вчера, 13:04
Семья в Первоуральске едва не сгорела заживо. Их спас ребенок
Вчера, 12:33
Способное вызвать поражение почек и печени мороженое найдено в Свердловской области
Вчера, 11:59