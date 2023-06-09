В Екатеринбурге подростки украли сладости и накостыляли охраннику

Екатеринбуржцы говорят, что со стороны подростков были явные провокации к сотрудникам, они замахивались кулаками, корзинами, костылями. Для охранника вызвали скорую помощь. Отмечается, что один из злоумышленников был на костылях, а потом резко начал ходить без них.