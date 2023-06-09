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В Екатеринбурге подростки украли сладости и накостыляли охраннику

9 июня 2023, 07:59
Фото: 1MI

В Екатеринбурге похитившие сладости подростки напали на охранника

В Екатеринбурге двое подростков обокрали один из местных магазинов. По словам очевидцев, они брызнули перцовым баллончиком в лицо охраннику.

Все произошло на улице 8 Марта. Автор отмечает, что у школьников начались каникулы и они «разбуянились». Несовершеннолетние сломали продуктовые корзины, напали на охранника и использовали нецензурные выражения.

Екатеринбуржцы говорят, что со стороны подростков были явные провокации к сотрудникам, они замахивались кулаками, корзинами, костылями. Для охранника вызвали скорую помощь. Отмечается, что один из злоумышленников был на костылях, а потом резко начал ходить без них.

На камеру видеонаблюдения попал момент, когда парни похищали сладости. В УВД Екатеринбурга пояснили порталу Е1, что сообщение о конфликте поступило в отдел полиции № 12 Чкаловского района. Сейчас выясняются все обстоятельства и устанавливаются причастные лица.

Этой весной подростки похитили товары из магазина «ЖизньМарт» в Екатеринбурге. «Улова» было на 80 тысяч рублей, а на преступление ушло не больше минуты, но злоумышленников быстро поймали.

Два подростка в Екатеринбурге в течение минуты ограбили магазин продуктов
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#УВД#Кража#Магазин#Охранник#Криминал#Екатеринбург#Марина Шорина
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