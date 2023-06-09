В Екатеринбурге подростки украли сладости и накостыляли охраннику

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
Все произошло на улице 8 Марта. Автор отмечает, что у школьников начались каникулы и они «разбуянились». Несовершеннолетние сломали продуктовые корзины, напали на охранника и использовали нецензурные выражения.
Екатеринбуржцы говорят, что со стороны подростков были явные провокации к сотрудникам, они замахивались кулаками, корзинами, костылями. Для охранника вызвали скорую помощь. Отмечается, что один из злоумышленников был на костылях, а потом резко начал ходить без них.
На камеру видеонаблюдения попал момент, когда парни похищали сладости. В УВД Екатеринбурга пояснили порталу Е1, что сообщение о конфликте поступило в отдел полиции № 12 Чкаловского района. Сейчас выясняются все обстоятельства и устанавливаются причастные лица.
Этой весной подростки похитили товары из магазина «ЖизньМарт» в Екатеринбурге. «Улова» было на 80 тысяч рублей, а на преступление ушло не больше минуты, но злоумышленников быстро поймали.