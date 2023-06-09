В горбольнице Нижнего Тагила объяснили падение пенсионерки с каталки

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Портал Ura.ru пишет, что пенсионерке оказали помощь в первые 15 минут, а сын написал отказ от госпитализации. Якобы под наблюдением медиков женщину дополнительно обследовали и осмотрели.
В период нахождения в приемном отделении пациентка находилась под самостоятельным сопровождением сына, — подчеркнули представители медучреждения.
Ранее стало известно, что ветеран упала с каталки, после чего ей диагностировали перелом ноги и другие травмы. Рядом якобы не было медперсонала, а сын планировал писать в прокуратуру.
Женщина обратилась в больницу из-за отека ног — она не ходит уже три года из-за перелома шейки бедра. После падения с каталки пациентка осталась на полу в крови, кричала и плакала.
Напомним, в Свердловской области госпиталь для ветеранов обязали заплатить 300 тысяч рублей за ампутацию мужского органа. Пострадавший требовал за такую потерю 3 миллиона, но суд первой инстанции удовлетворил иск лишь на 25 тысяч.