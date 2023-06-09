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В горбольнице Нижнего Тагила объяснили падение пенсионерки с каталки

9 июня 2023, 12:52
Фото: 1MI
Городская больница №1 Нижнего Тагила прокомментировала инцидент с падением 94-летней женщины с каталки. Все случилось после оказания ей медицинской помощи.

Портал Ura.ru пишет, что пенсионерке оказали помощь в первые 15 минут, а сын написал отказ от госпитализации. Якобы под наблюдением медиков женщину дополнительно обследовали и осмотрели.

В период нахождения в приемном отделении пациентка находилась под самостоятельным сопровождением сына, — подчеркнули представители медучреждения.

Ранее стало известно, что ветеран упала с каталки, после чего ей диагностировали перелом ноги и другие травмы. Рядом якобы не было медперсонала, а сын планировал писать в прокуратуру.

Женщина обратилась в больницу из-за отека ног — она не ходит уже три года из-за перелома шейки бедра. После падения с каталки пациентка осталась на полу в крови, кричала и плакала.

Напомним, в Свердловской области госпиталь для ветеранов обязали заплатить 300 тысяч рублей за ампутацию мужского органа. Пострадавший требовал за такую потерю 3 миллиона, но суд первой инстанции удовлетворил иск лишь на 25 тысяч.

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#Ветеран#Больница#Медики#Пенсионерка#Общество#Нижний Тагил#Марина Шорина
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