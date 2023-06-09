В Костроме открыли вокзал после крупного ремонта

Posted 9 июня, 12:30
Published 9 июня, 12:30
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Посетителям вокзала теперь доступны комфортные залы ожидания с удобными сиденьями, оснащенными розетками и USB-разъемами для зарядки устройств, а также санитарные комнаты, медпункт, комната матери и ребенка, а также детская игровая зона.
Пассажиры могут воспользоваться автоматическими камерами хранения для багажа, получить информацию и задать вопросы оператору через справочный видеотерминал. Также была обновлена парковка, а рядом с вокзалом появился новый благоустроенный сквер.
Вокзальный комплекс полностью приспособлен для маломобильных пассажиров: входные группы оборудованы специально для них, также установлены пониженные прилавки у билетных касс, размещены тактильные указатели на полу, пиктограммы и мнемосхемы.
Теперь это транспортно-пересадочный узел, который объединяет железнодорожный и автовокзалы.