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В Нижнем Тагиле названы дизайнеры-победители конкурса «АпсСтайл»

9 июня 2023, 08:32
Фото: Пресс-служба ООО «Компания Рифей»
На рассмотрение комиссии конкурса «АпсСтайл» поступило 30 индивидуальных и коллективных работ. Лучшими проектами признаны изготовленная из остатков старой ПВХ-пленки «Куртка-бомбер», коллекция сумок «ТБО.NET» из старых рекламных баннеров, а также коллекция одежды и аксессуаров «Ожившие полотна».

Лучшее отражение экологической темы, оригинальность дизайнерского решения и функциональность изделий продемонстрировали:

  • Елизавета Боташева с работой «Куртка-бомбер». Проект полностью изготовлен из остатков старой ПВХ-пленки и включает в себя декоративные цветы,
  • Лев Ошуев, Алена и Юлия Тарасовы с коллекцией сумок «ТБО.NET». Аксессуары сшиты по самостоятельно разработанным эскизам в современном урбанистическом дизайне из старого рекламного баннера,
  • Коллектив учеников МБОУ СОШ №45 с коллекцией одежды и сумок «Ожившие полотна». В качестве декоративных элементов были использованы принты классических картин со старой одежды. Сам мерч изготовлен из отслуживших полимерных материалов, таких как обрезки натяжных потолков и старых надувных матрасов.
Фото: Пресс-служба ООО «Компания Рифей»

С победителями экологического мерча для проекта Экодом региональный оператор заключил соглашения о сотрудничестве. Договоренность с дизайнерами была достигнута в непринужденной обстановке во время чаепития после торжественного вручения заслуженных призов.

Каждая работа не останется без внимания. Мы понимаем, сколько души и усилий вложено в представленные проекты. Поэтому было очень сложно выявить лучших среди лучших. Всем участникам мы вручаем сувениры в качестве благодарности и приглашаем принимать участие в будущих творческих конкурсах регионального оператора, а с победителями намерены воплощать дизайнерские экопроекты в жизнь, — рассказала руководитель проекта Экодом компании «Рифей» Наталья Светлакова.

Напомним, «АпсСтайл» проходил с конца апреля по начало июня. За 1,5 месяца участники должны были с ноля разработать уникальные вещи и изготовить их прототипы.

Волшебный мир экоискусства в Нижнем Тагиле: интервью с создателем конкурса АпсСтайл
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#Анастасия Имамахметова#Нижний Тагил#Экология#Рифей#Конкурс#Победители
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