В Нижнем Тагиле названы дизайнеры-победители конкурса «АпсСтайл»

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
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Updated Сегодня, 08:34
Лучшее отражение экологической темы, оригинальность дизайнерского решения и функциональность изделий продемонстрировали:
С победителями экологического мерча для проекта Экодом региональный оператор заключил соглашения о сотрудничестве. Договоренность с дизайнерами была достигнута в непринужденной обстановке во время чаепития после торжественного вручения заслуженных призов.
Каждая работа не останется без внимания. Мы понимаем, сколько души и усилий вложено в представленные проекты. Поэтому было очень сложно выявить лучших среди лучших. Всем участникам мы вручаем сувениры в качестве благодарности и приглашаем принимать участие в будущих творческих конкурсах регионального оператора, а с победителями намерены воплощать дизайнерские экопроекты в жизнь, — рассказала руководитель проекта Экодом компании «Рифей» Наталья Светлакова.
Напомним, «АпсСтайл» проходил с конца апреля по начало июня. За 1,5 месяца участники должны были с ноля разработать уникальные вещи и изготовить их прототипы.