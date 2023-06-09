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В праздничные дни энергетики Свердловской области переходят на особый режим работы

9 июня 2023, 13:00
Электросетевое оборудование в 39 территориальных подразделениях Свердловской области переведено в режим повышенной готовности. Это позволит энергетикам в выходные с 10 по 12 июня, посвященные Дню России, обеспечить контроль бесперебойного электроснабжения потребителей.

В Свердловской области в праздничные дни организовано круглосуточное дежурство административно-технического персонала компании и дополнительных аварийно-восстановительных бригад. Также проведены внеплановый осмотр оборудования, пробные пуски дизельных генераторов и проверка исправности спецтехники.

Главная задача — не допустить сбоев в режиме электроснабжения предприятий и населения. В праздничные дни значительно вырастает нагрузка на сети и оборудование, поэтому нужно быть готовыми к любой непредусмотренной ситуации, — рассказал заместитель главного инженера по оперативно-технологическому управлению АО «Облкоммунэнерго» Евгений Падерин.

В компании организовали проведение дополнительных инструктажей оперативному, оперативно-ремонтному персоналу, приняли меры по усилению пожарной безопасности и пропускного режима и ввели повышенный уровень охраны на объектах.

В случае возникновения нештатных ситуаций, к местам возможных повреждений немедленно будут направляться аварийно-восстановительные бригады, при необходимости с привлечением специальной автомобильной техники и передвижными источниками электроснабжения. В целях обеспечения бесперебойного электроснабжения в праздничные дни плановые ремонтные работы проводиться не будут.

В период предстоящих выходных дней и массовых выездов на природу, энергетики напоминают о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности:

  • Не разводите открытый огонь, в том числе, возле энергообъектов: подстанций, опор линий электропередачи, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. В целях безопасности стоит отказаться от пребывания в местах возможного возникновения низовых пожаров,
  • Не складируйте мусор и на ставьте автомобили на подъездных путях к энергетическим объектам — в случае возникновения нештатной ситуации, это затруднит проезд спецтехники,
  • Помните, что рыбачить в охранных зонах электросетей строго запрещено. В зависимости от класса напряжения охранная зона линий электропередачи составляет от 10 до 20 метров. Современные удочки из углепластика могут зацепиться за воздушные линии электропередач, что приводит к травмам и гибели в результате воздействия электрического тока, а также к повреждению оборудования.

Сообщить об аварии или задать вопрос можно по единому круглосуточному телефону центра обслуживания клиентов АО «Облкоммунэнерго» 8-800-2500-343 (звонок бесплатный).

«Облкоммунэнерго» полностью или частично обслуживает электросетевой комплекс в 185 населенных пунктах — городах, поселках, деревнях — Свердловской области, включая Нижний Тагил, Первоуральск, Алапаевск, Артемовский, Арамиль, Асбест, Богданович, Екатеринбург, Ирбит, Каменск-Уральский, Камышлов, Красноуфимск, Новоуральск, Пелым, Заречный, Билимбай, Полевской, Талицу и другие.

#Анастасия Имамахметова#Свердловская область#Общество#Облкоммунэнерго#Энергетики#Режим работы#Электроснабжение
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