В праздничные дни энергетики Свердловской области переходят на особый режим работы

Не разводите открытый огонь, в том числе, возле энергообъектов: подстанций, опор линий электропередачи, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. В целях безопасности стоит отказаться от пребывания в местах возможного возникновения низовых пожаров,

Не складируйте мусор и на ставьте автомобили на подъездных путях к энергетическим объектам — в случае возникновения нештатной ситуации, это затруднит проезд спецтехники,

Помните, что рыбачить в охранных зонах электросетей строго запрещено. В зависимости от класса напряжения охранная зона линий электропередачи составляет от 10 до 20 метров. Современные удочки из углепластика могут зацепиться за воздушные линии электропередач, что приводит к травмам и гибели в результате воздействия электрического тока, а также к повреждению оборудования.