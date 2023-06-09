В праздничные дни энергетики Свердловской области переходят на особый режим работы

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В Свердловской области в праздничные дни организовано круглосуточное дежурство административно-технического персонала компании и дополнительных аварийно-восстановительных бригад. Также проведены внеплановый осмотр оборудования, пробные пуски дизельных генераторов и проверка исправности спецтехники.
Главная задача — не допустить сбоев в режиме электроснабжения предприятий и населения. В праздничные дни значительно вырастает нагрузка на сети и оборудование, поэтому нужно быть готовыми к любой непредусмотренной ситуации, — рассказал заместитель главного инженера по оперативно-технологическому управлению АО «Облкоммунэнерго» Евгений Падерин.
В компании организовали проведение дополнительных инструктажей оперативному, оперативно-ремонтному персоналу, приняли меры по усилению пожарной безопасности и пропускного режима и ввели повышенный уровень охраны на объектах.
В случае возникновения нештатных ситуаций, к местам возможных повреждений немедленно будут направляться аварийно-восстановительные бригады, при необходимости с привлечением специальной автомобильной техники и передвижными источниками электроснабжения. В целях обеспечения бесперебойного электроснабжения в праздничные дни плановые ремонтные работы проводиться не будут.
В период предстоящих выходных дней и массовых выездов на природу, энергетики напоминают о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности:
Сообщить об аварии или задать вопрос можно по единому круглосуточному телефону центра обслуживания клиентов АО «Облкоммунэнерго» 8-800-2500-343 (звонок бесплатный).
«Облкоммунэнерго» полностью или частично обслуживает электросетевой комплекс в 185 населенных пунктах — городах, поселках, деревнях — Свердловской области, включая Нижний Тагил, Первоуральск, Алапаевск, Артемовский, Арамиль, Асбест, Богданович, Екатеринбург, Ирбит, Каменск-Уральский, Камышлов, Красноуфимск, Новоуральск, Пелым, Заречный, Билимбай, Полевской, Талицу и другие.